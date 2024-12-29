الأحد 29 ديسمبر 2024
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محافظ الشرقية يتفقد سوق اليوم الواحد بمنطقة الصيادين في الزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية سوق اليوم الواحد لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين والمُقام بالتعاون بين محافظة الشرقية والغرفة التجارية بالشرقية ومديرية التموين والتجارية الداخلية بمنطقة الصيادين بجوار إدارة شرطة النجدة بمدينة الزقازيق.

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جميع السلع مخفضة بسوق اليوم الواحد

تجول محافظ الشرقية داخل أجنحة المعرض والذي يقدم المواد الغذائية والألبان وعسل النحل والحلويات واللحوم والخضروات والفواكه والبقوليات والزيوت بتخفيضات تصل إلى 30 % طوال فترة المعرض لإتاحة الفرصة لأبناء المحافظة لشراء احتياجتهم من السلع والمواد الغذائية بأسعار تنافسية تلبي احتياجات الجمهور.

الالتزام بوضع سعر استرشادى 

أشاد محافظ الشرقية بمستوى المنتجات المعروضة وتعاون كبار التجار وأصحاب الشركات في إقامة المعرض وإستجابتهم السريعة لخفض الأسعار وإلتزامهم بوضع سعر إسترشادي على كافة المنتجات المعروضة، وكذلك عرض منتجاتهم بأسعار مخفضة أمام المواطنين.

توفير السلع باسعار مخفضة 

أكد المحافظ أن كافة الأجهزة التنفيذية تعمل على تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء بتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة وتقديم مختلف صور الدعم الممكنة لهم، مؤكدًا على ضرورة إستمرار تزويد المعرض باللحوم والسلع الغذائية والخضروات والفاكهة لتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطن البسيط.

المحافظ يدعو المواطنين لزيارة السوق

دعا محافظ الشرقية أبناء المحافظة إلى الإقبال على السوق والذي يتم تنظيمه يوم الأحد من كل أسبوع للحصول على إحتياجاتهم من السلع والمواد الغذائية والإستفادة من التخفيضات وجودة المنتجات المعروضة.

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مرافقوا المحافظ فى تفقده

رافق المحافظ المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة، ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وشعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق، أحمد ضاحي رئيس حي أول، محمد أبو هاشم رئيس حي ثان

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