محافظ الجيزة يتفقد أعمال إصلاح الهبوط الأرضي في أبو النمرس والحوامدية

قام المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بجولة تفقدية لمواقع الهبوط الأرضي التي حدثت بشارع على سلامة بقرية المنوات بمركز ومدينة أبو النمرس، وبمنطقة العطور بالعزبة الشرقية بمركز ومدينة الحوامدية.

وخلال الجولة، شدد المحافظ على ضرورة الإسراع في أعمال الإصلاح والالتزام بالمواصفات الفنية اللازمة، وذلك لضمان سلامة المواطنين وإعادة الحياة إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن.

كما وجه المحافظ المسؤولين بضرورة رفع المخلفات الناتجة عن أعمال الإصلاح، وإعادة تأهيل الشوارع المتضررة، لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.

وأكد المحافظ أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية لحل هذه المشكلة، مشددًا على ضرورة إجراء فحص دوري للشبكات الخاصة بخطوط مياه الشرب والصرف الصحي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع حدوث أي هبوطات أرضية في المستقبل.

رافق المحافظ خلال الجولة عدد من المسؤولين، منهم نائب المحافظ ورئيس مركز ومدينة أبو النمرس ورئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي، وغيرهم من المسؤولين المعنيين.

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