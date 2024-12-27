الجمعة 27 ديسمبر 2024
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محافظ الشرقية يفتتح موسم مراقبة ومشاهدة البط المهاجر (فيديو وصور)

افتتاح موسم مراقبة
افتتاح موسم مراقبة ومشاهدة الطيور،فيتو

افتتح المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، فعاليات موسم مراقبة ومشاهدة وجمع عينات البط للعام 2024-2025 بالتعاون مع نادى الصيد المصرى وذلك ببركة النصر بمركز ومدينة الحسينية والمُقامة على مساحة 1741 فدانا تقريبًا وتضم 32 لبدة تستقبل الطيور النادرة الوافدة من دول أوروبا هربًا من الصقيع، والتي تبدأ فى الفترة من أواخر نوفمبر  2024 وحتى منتصف مارس 2025 وهوما عرضته فيتو في بث مباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

محافظ الشرقية يتفقد مقر جمعية الأسر المنتجة بالزقازيق

بركتي عنان وإكياد بمركزى الحسينية وفاقوس ملاذ آمن للطيور من صقيع دول أوروبا 

وأوضح محافظ الشرقية أن المحافظة لديها كذلك بركتى عنان وإكياد بمركزى الحسينية وفاقوس تلجأ إليها الطيور المهاجرة كمأوى وملاذ آمن من صقيع دول أوروبا لذلك تستلزم تعظيم الاستفادة من تلك الميزة السياحية الهامة أشار محافظ الشرقية إلى أنه تم الاتفاق مع رئيس مجلس إدارة نادى الصيد المصرى على إعداد دراسة عاجلة للاستفادة من استثمار برك الصيد على أرض المحافظة والتى تمثل مقاصد سياحية للمصريين والأجانب لإضافة أنشطة رياضية جديدة مثل إنشاء مدارس للتدريب على ركوب الخيل والتعريف بأنواع الطيور ومواسمها وكذلك التعاون فى المجالات البيئة لتحقيق الاستفادة للجميع.

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 افتتاح موسم مراقبة ومشاهدة الطيور وجمع عينات البط،فيتو

موسم افتتاح موسم مراقبة ومشاهدة الطيور وجمع عينات البط 

بدأت مراسم افتتاح موسم مراقبة ومشاهدة الطيور وجمع عينات البط بعزف السلام الوطنى، أعقبه عرض فقرات فنية ثم فقرة استعراضية فى حب مصر نالت جميعها استحسان الحضور.

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 افتتاح موسم مراقبة ومشاهدة الطيور وجمع عينات البط، فيتو

الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة

حضر الافتتاح الدكتور أحمد عبد المعطى، والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبى المحافظ، ولفيف من القيادات التنفيذية وممثلين عن وزارة السياحة والهيئة العامة والهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

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افتتاح موسم مراقبة ومشاهدة الطيور وجمع عينات البط،فيتو١

مصر ثاني أهم مسار للطيور المهاجرة الحوامة في العالم

تعد مصر ثاني أهم مسار للطيور المهاجرة الحوامة في العالم إذ تتوافد بأعداد كثيفة في فصل الخريف خلال رحلتها من أوروبا إلى مصر في فصل الشتاء وتجذب هواة ومحبي رياضات جمع عينات البط المهاجر، ومحبي مشاهدة ومراقبة الطيور المهاجرة.

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 افتتاح موسم مراقبة ومشاهدة الطيور وجمع عينات البط،فيتو٢

الشرقية.. الطقس المعتدل خلال فترة الشتاء والطبيعة الغنية بالخضرة

فيما تتميز محافظة الشرقية بالطقس المعتدل الدافئ خلال فترة الشتاء والطبيعة الغنية بالخضرة والنضارة مع الهدوء والسكينة، بالإضافة إلى وفرة المياه العذبة التي تغمر مساحات كبيرة من الأراضي «البرك» ينمو بها حشائش «اللبد»، تصلح لسكنى الطيور بمختلف أنواعها وكلها عوامل تغري مختلف أنواع الطيور.

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افتتاح موسم مراقبة ومشاهدة الطيور بالشرقية محافظ الشرقية موسم الطيور المهاجرة اخبار محافظة الشرقية

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