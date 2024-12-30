أخبار الفن اليوم.. تعرف على موعد ومكان عزاء المطرب أحمد عدوية.. إيرادات الأفلام "بضع ساعات في يوم ما" بالصدارة وتراجع "الحريفة 2"

شهدت الساحة الفنية اليوم الإثنين عدد من الأحداث الهامة وكانت كالتالي..

تستقبل أسرة الفنان أحمد عدوية، العزاء، الأربعاء المقبل الموافق 1 يناير، في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، حيث شيعت جنازة الراحل اليوم من مسجد حسين صدقي بالمعادي، بحضور عدد من نجوم الفن أبرزهم عبدالباسط حمودة، ومصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، وحلمي عبد الباقي، وحمادة هلال ومحمود الليثي، وعدد من الأقارب والأصدقاء.



وكانت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، قد نعت ببالغ الحزن والأسى، نجم الأغنية الشعبية الفنان أحمد عدوية، وتقدمت النقابة وأعضاء مجلس الإدارة بخالص التعازي لنجله الفنان محمد عدوية ولأسرته، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

حققت أفلام السينما المصرية في دور العرض أمس الأحد، إيرادات متباينة، حيث شهد صدارة شباك التذاكر منافسة قوية بين فيلم بضع ساعات في يوم ما، وفيلم الحريفة 2.



إيرادات الأفلام أمس الأحد

وجاءت إيرادات أفلام السينما أمس كالتالي:

فيلم بضع ساعات في يوم ما.. مليون و156 ألف جنيه.

فيلم الهنا اللي أنا فيه.. مليون و70 ألف جنيه.

فيلم الحريفة 2 “الريمونتادا”.. مليون و47 ألف جنيه.

فيلم الهوى سلطان.. 152 ألف جنيه.

فيلم مين يصدق.. 43 ألف جنيه.

طرح النجم رامي جمال عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” أحدث أغانيه بعنوان “حياتي الحلوة” وذلك مع قرب انطلاق العام الجديد 2025.



أغنية حياتي الحلوة من كلمات حسام سعيد، توزيع وميكس وماستر يحيى يوسف، ومن ألحان الملحن الراحل محمد النادي، والذي وافته المنية في شهر يونيو من العام الماضي 2023.

رحل عن عالمنا الفنان أحمد عدوية الذي يعد من أهم وأشهر نجوم الطرب الشعبي في مصر والعالم العربي، فقد استطاع أن يتخطى الحدود الفنية التقليدية ليقدم لونًا موسيقيًا يعكس بصدق حياة الشارع المصري، وكان لعذوبة صوته وسحره الخاص قدرة على جذب الجمهور من جميع الطبقات الاجتماعية، فاستطاع أن يحقق شهرة واسعة ليصبح أحد رموز الغناء الشعبي في مصر.

لبي محمد شياع رئيس وزراء العراق طلب الفنان لطفي لبيب بزيارة العراق، بعدما أكد الأخير أثناء لقائه مع الإعلامي نزار الفارس أنه زار بلادا كثيرة، ولكنه يتمنى زيارة العراق خاصة.

حددت إدارة قناة ON موعد عودة برنامج “ كلمة أخيرة”، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، يوم السبت المقبل الموافق 4 يناير.



برنامج كلمة أخيرة

وأعلنت قناة ON عودة الإعلامية لميس الحديدي لاستئناف تقديم برنامجها “كلمة أخيرة” قريبا وطرحت القناة برومو جديدا للبرنامج، نوهت من خلاله الإعلامية لميس الحديدي عن عودتها خلال الفترة القليلة المقبلة.

أعلنت أنوسة كوتة أرملة الملحن الراحل محمد رحيم عن بدء تنفيذ أغانيه التي لم تر النور بعد وفاته



وطلبت أرملة محمد رحيم من خلال فيس بوك من كل الشعراء الذين تعاملوا مع محمد رحيم في الأغاني التي لم تطرح بعد، أن يتواصلوا معها استعدادا لطرحها قريبا

وكانت قد قالت أنوسة كوتة، أرملة الملحن الراحل محمد رحيم إن الراحل لديه 21 أغنية ضمن ألبوم كامل لم تطرح بعد، مشيرة إلى أنها تستعد لطرحها قريبا على فترات، باعتبارها كانت في الأساس مديرة أعماله.

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