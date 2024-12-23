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ثقافة وفنون

"الهنا اللي أنا فيه" يحتل المركز الثاني في إيرادات أمس

فيلم الهنا اللي انا
فيلم الهنا اللي انا فيه

 حقق فيلم “الهنا اللي أنا فيه” إيرادات بدور العرض السينمائي أمس الأحد وصلت لـ 1,316,760 ألف جنيه، ووصل إجمالى الإيرادات التي حققها العمل منذ بداية عرضه إلى ما يقرب من 6 ملايين جنيه.

 

وجاء فيلم “الهنا اللي أنا فيه” في المركز الثاني في الإيرادات خلف فيلم الحريفة 2.

 

تفاصيل فيلم الهنا اللي أنا فيه 

 فيلم “الهنا اللي أنا فيه” يشارك في بطولته رفقة الفنان كريم محمود عبد العزيز كل من الفنانة دينا الشربيني وياسمين رئيس والفنانة مريم الجندي، وغيرهم. 

 الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي، ويعد التعاون الأول بين كريم محمود عبد العزيز والسيناريست أيمن بهجت قمر وأيضا المخرج خالد مرعي. 

 

كريم محمود عبد العزيز

 وفي سياق آخر، يستعد الفنان كريم محمود عبد العزيز لتصوير الجزء الثالث من مسلسل “البيت بيتي” رفقة الفنان مصطفى خاطر، حيث حقق الجزءان الأول والثاني نجاحا كبيرا.

 

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الهنا اللي أنا فيه دينا الشربيني إيرادات الهنا اللي انا فيه ياسمين رئيس

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