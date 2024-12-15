نقابة المهن الموسيقية تنعي زوج لمياء زايد رئيس دار الأوبرا

نعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور هشام القطان زوج الدكتورة لمياء زايد رئيس دار الأوبرا الذى رحل عن عالمنا أمس، وتتقدم النقابة وأعضاء مجلس الإدارة بخالص التعازي لأسرته، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.



وتوفي أمس الدكتور هشام القطان، زوج الدكتورة لمياء زايد رئيس دار الأوبرا المصرية، وشيع جثمانه بعد صلاة المغرب من مسجد الحصرى بالسادس من أكتوبر، ويقام العزاء غدا الثلاثاء بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.

علي الجانب الاخر نعى الفنانون والعاملون بدار الأوبرا المصرية الدكتور هشام القطان زوج الدكتورة لمياء زايد رئيس دار الأوبرا

يذكر ان لمياء زايد شغلت عدة مناصب مختلفة في مجال فن الباليه، فهي المخرج المنفذ لفرقة باليه أوبرا القاهرة حتى توليها منصبها الجديد كرئيس للأوبرا.

كما شغلت منصب العميد السابق للمعهد العالي للباليه، ورئيس قسم تصميم وإخراج الباليه، ونائب المدير الفني لفرقة باليه أوبرا القاهرة، والمخرج المنفذ والمدربة الأولى لفرقة باليه أوبرا القاهرة.

كما عملت كصوليست لفرقة باليه أوبرا القاهرة، ومن أشهر الأعمال التي عملت بها مخرج منفذ باليهات كسارة البندق، ليلة مصري، روميو وجولييت، والكثير غيرها، كما قامت بالعمل كمخرج منفذ بأوبرا عايدة إخراج عبد المنعم كامل 2009.

وهي أيضًا شغلت منصب مدربة ومصممة ومخرجة بمركز تنمية المواهب التابع للمركز الثقافي القومي بدار الأوبرا المصرية من 1990 وحتى الآن، وقامت بتصميم واخراج العديد من الباليهات لتنمية المواهب منذ 1992 وحتى 2015.

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