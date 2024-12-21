السبت 21 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

رامي جمال يكشف موعد طرح أغنيته الجديدة “حياتي الحلوة”

رامي جمال، فيتو
رامي جمال، فيتو

أعلن المطرب رامي جمال عن موعد طرح أحدث أغنياته “حياتي الحلوة”.

وكتب رامي جمال في تدوينة له عبر حسابه على منصة إكس: “حياتي_الحلوة يوم ٣٠ ديسمبر إن شاء الله.. يارب 2025 تبقي سنة خير وحب”.

وطرح رامي جمال مؤخرا أغنية “ولا بفتكرك” عبر قناته الرسمية على يوتيوب، والتي تجاوزت حاجز المليون مشاهدة بعد أيام من طرحها.

 

كلمات أغنية ولا بفتكرك 

وجاءت كلمات أغنية ولا بفتكرك كالتالي: 

بالنسبالي كلامك عني

اللي أكيد افترا وتجني

عامل زي النكتة البايخة ماضحكناش

بالنسبالي رأيك فيا عامل كده زي الأغنية

اللي بنقفلها من النص ومانعيدهاش

ولا بفتكرك.. ولا بعاديك

ولا أصلًا بتكلم عنك من بعديك

خليك كده بتقل فعيني وعين الناس

كمل واوعى تقرب تاني الله يخليك

ولا في عشرة مابيننا صاينها

ولا دي حاجة هاتكسب منها

كل عمايلك بتأكدلي أنا سيبتك ليه

كمل وأنا هاسمع وهاعدي

وهاضيع ليه وقت ف ردي

اللي فحالتك آخره بنضحك بس عليه

ولا بفتكرك.. ولا بعاديك

ولا أصلًا بتكلم عنك من بعديك

خليك كده بتقل فعيني وعين الناس

كمل واوعى تقرب تاني الله يخليك

 

 

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رامي جمال المطرب رامي جمال أغنية حياتي الحلوة الفن اخبار الفن
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