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ثقافة وفنون

تعرف على موعد ومكان عزاء المطرب أحمد عدوية

عدوية، فيتو
عدوية، فيتو

تستقبل أسرة الفنان أحمد عدوية، العزاء، الأربعاء المقبل الموافق 1 يناير، في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، حيث شيعت جنازة الراحل اليوم من مسجد حسين صدقي بالمعادي، بحضور عدد من نجوم الفن أبرزهم عبدالباسط حمودة، ومصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، وحلمي عبد الباقي، وحمادة هلال ومحمود الليثي، وعدد من الأقارب والأصدقاء.

 

المهن الموسيقية تنعى أحمد عدوية 

 وكانت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، قد نعت ببالغ الحزن والأسى، نجم الأغنية الشعبية الفنان أحمد عدوية، وتقدمت النقابة وأعضاء مجلس الإدارة بخالص التعازي لنجله الفنان محمد عدوية ولأسرته، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

 

الفنان أحمد عدوية 

وأحمد عدوية أحد أعمدة الأغنية الشعبية في مصر، وواحد من أبرز الأصوات التي نجحت في التعبير عن نبض الشارع المصري، بصوته العذب وألحانه البسيطة القريبة من القلب، استطاع أن يحجز مكانة خاصة في قلوب الملايين، قدم أغنيات خالدة مثل “زحمة يا دنيا زحمة” و”السح الدح امبو”، التي أصبحت رمزًا لفترة ذهبية في تاريخ الفن الشعبي، وعدوية لم يكن مجرد مطرب؛ بل حالة فنية فريدة، جمعت بين الإبداع والتلقائية، تاركًا إرثًا فنيًا يخلد اسمه في ذاكرة الأجيال.

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أحمد عدوية عدوية أحمد عدوية وزوجته

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