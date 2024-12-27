لميس الحديدي تعود لتقديم "كلمة أخيرة" على شاشة ON قريبا (فيديو)

أعلنت قناة ON عودة الإعلامية الكبيرة لميس الحديدي لاستئناف تقديم برنامجها “كلمة أخيرة” قريبا.

وطرحت القناة برومو جديد للبرنامج، نوهت من خلاله الإعلامية لميس الحديدي عن عودتها خلال الفترة القليلة المقبلة.

برنامج كلمة أخيرة مع لميس الحديدي

وتقدم الإعلامية لميس الحديدي برنامجها الشهير “كلمة أخيرة” على شاشة قناة ON من السبت إلى الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

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