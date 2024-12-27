الجمعة 27 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

لميس الحديدي تعود لتقديم "كلمة أخيرة" على شاشة ON قريبا (فيديو)

لميس الحديدي، فيتو
لميس الحديدي، فيتو

أعلنت قناة ON عودة الإعلامية الكبيرة لميس الحديدي لاستئناف تقديم برنامجها “كلمة أخيرة” قريبا.

 

وطرحت القناة برومو جديد للبرنامج، نوهت من خلاله الإعلامية لميس الحديدي عن عودتها خلال الفترة القليلة المقبلة.

برنامج كلمة أخيرة مع لميس الحديدي

وتقدم الإعلامية لميس الحديدي برنامجها الشهير “كلمة أخيرة” على شاشة قناة ON من السبت إلى الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

لميس الحديدي الاعلامية لميس الحديدي برنامج كلمة أخيرة مع لميس الحديدي قناة ON

مواد متعلقة

لميس الحديدي: توزيع الصحف الورقية تراجع من مليار نسخة في 2009 إلى 2.4 مليون 2021 (صور)
ads

الأكثر قراءة

المعاينة الأولية تكشف سبب حريق شقة المنيب ومفاجأة عن طريقة وفاة الضحايا

قبل ترحيله للدخيلة في 3 قضايا، اكتشاف حكم جديد على حمو بيكا لصالح هاني شاكر بعد ضبطه في الزمالك

مجلس الوزراء يكشف حقيقة فتح باب تعيينات بالحكومة 30 ديسمبر (فيديو)

طقس الغد، أمطار رعدية على هذه المناطق

كنت أفضل عدم وجود البنا، خبير تحكيمي يحسم جدل ضربة جزاء المصري أمام الأهلي وهدف أفشة

من داخل مكتب الرئيس، نص خطاب بشار الأسد على تلفزيون سوريا قبل الهروب

رسالة أم عدم ثقة، جدل بسبب "مسدس الشرع" خلال لقائه مع وفد عراقي (صور)

حريق هائل يودي بحياة 5 أشخاص في المنيب

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

ضبط 1.8 مليون حبة كبتاجون داخل مقاعد وطاولات قهوة بالكويت

آبل تواجه تهمة بسرقة براءة اختراع

بعد معركتها مع السرطان.. كيت ميدلتون تتألق بعودتها إلى الأضواء

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 26- 12- 2024 بالأسواق

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الخميس

سعر الأرز اليوم الخميس بالسوق المحلية

بكام كيلو السكر اليوم الخميس بالأسواق؟

المزيد

انفوجراف

بعد قرار البنك المركزي.. رحلة أسعار الفائدة في 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 27 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 27 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 27 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية