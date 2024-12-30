الإثنين 30 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

تشييع جنازة المطرب الشعبي الراحل أحمد عدوية

شيعت منذ قليل جنازة المطرب الشعبي الكبير أحمد عدوية، الذي رحل عن عالمنا عن عمر يناهز 79 عامًا، من مسجد حسين صدقي بالمعادي بالقاهرة، ويواري جسده الثرى في مقابر السيدة عائشة.

شهدت الجنازة حضور عدد من الفنانين والمحبين الذين حرصوا على وداعه وتوديع رمز من رموز الفن الشعبي الذي أسعد الملايين بصوته وأغانيه.  

احمد عدوية
احمد عدوية

المهن الموسيقية تنعى أحمد عدوية 

 وكانت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، قد نعت ببالغ الحزن والآسى، نجم الأغنية الشعبية الفنان أحمد عدوية، وتقدمت النقابة وأعضاء مجلس الإدارة بخالص التعازي لنجله الفنان محمد عدوية ولأسرته، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

جنازة احمد عدوية
جنازة احمد عدوية

الفنان أحمد عدوية 

وأحمد عدوية أحد أعمدة الأغنية الشعبية في مصر، وواحد من أبرز الأصوات التي نجحت في التعبير عن نبض الشارع المصري، بصوته العذب وألحانه البسيطة القريبة من القلب، استطاع أن يحجز مكانة خاصة في قلوب الملايين، قدم أغنيات خالدة مثل “زحمة يا دنيا زحمة” و”السح الدح امبو”، التي أصبحت رمزًا لفترة ذهبية في تاريخ الفن الشعبي، وعدوية لم يكن مجرد مطرب؛ بل حالة فنية فريدة، جمعت بين الإبداع والتلقائية، تاركًا إرثًا فنيًا يخلد اسمه في ذاكرة الأجيال.

 

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