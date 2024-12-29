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ثقافة وفنون

محمد عدوية ناعيا والده: رحل حنون القلب وجابر الخواطر

أحمد عدوية
أحمد عدوية

حرص الفنان محمد عدوية، على نعي والده بعد دقائق من وفاته، وذلك من خلال نشر صورة تجمعه بوالده الفنان الراحل أحمد عدوية، معبّرًا عن حزنه العميق لفقدانه.

وعلّق محمد عدوية على الصورة قائلًا: "الله يرحمك يا بابا، رحم الله طيب القلب، حنون القلب، جابر الخواطر".

الفنان أحمد عدوية

يعتبر أحمد عدوية من أهم المغنيين الشعبيين في فترة السبعينات، وقد كان له أثر كبير على مسار الغناء الشعبي بعده، إذ يعتبر الأب الروحي  لكل من جاء بعده  مثل ومن بينهم حكيم  كما شارك عدوية العديد  من الأفلام التي أُنتجت في هذه الفترة.

والكثير ممن يعتبرون من عمالقة الموسيقى العربية في زمنه مدحوا صوته ومنهم  موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب وفريد الأطرش وعبد الحليم حافظ بل وصل الأمر أنه في إحدى الحفلات الخاصة غنى عبد الحليم حافظ أغنية عدوية «السح الدح إمبو» وغنّى عدوية أغنية عبد الحليم حافظ «خسارة خسارة».

 

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