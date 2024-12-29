الأحد 29 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

وفاة المطرب أحمد عدوية عن عمر يناهز 79 عاما

احمد عدوية
احمد عدوية

وفاة أحمد عدوية، أعلن الفنان ياسر عدوية نجل شقيق المطرب أحمد عدوية عن وفاة عمه، حيث أكد في تصريح خاص لفيتو عن رحيل“أحمد عدوية”، عن عمر يناهز 79 عاما ً.

 ويعتبرالفنان أحمد عدوية  من أهم المغنيين الشعبيين في فترة السبعينيات، وقد كان له أثر كبير على مسار الغناء الشعبي بعده، حيث يعتبر الأب الروحي لمن جاؤوا بعده مثل حكيم. 

 

 

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وفاة المطرب أحمد عدوية عن عمر يناهز 79 عاما

 

قام أيضاً "عدوية" بالاشتراك في أفلام عديدة أُنتجت في هذه الفترة، كما أن الكثير ممن يعتبرون من عمالقة الموسيقى العربية في زمنه قد مدحوا صوته مثل محمد عبد الوهاب وفريد الأطرش وعبد الحليم حافظ بل وقد وصل الأمر أنه في إحدى الحفلات الخاصة غنى عبد الحليم حافظ أغنية عدوية «السح الدح إمبو» وغنّى عدوية أغنية عبد الحليم حافظ «خسارة خسارة».

 

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