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ثقافة وفنون

عودة لميس الحديدي لشاشة أون في هذا الموعد

لميس
لميس

حددت إدارة قناة ON  موعد عودة برنامج “ كلمة أخيرة”، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، يوم السبت المقبل الموافق 4 يناير.

برنامج كلمة أخيرة

وأعلنت قناة ON عودة الإعلامية لميس الحديدي لاستئناف تقديم برنامجها “كلمة أخيرة” قريبا وطرحت القناة برومو جديدا للبرنامج، نوهت من خلاله الإعلامية لميس الحديدي عن عودتها خلال الفترة القليلة المقبلة.

برنامج كلمة أخيرة مع لميس الحديدي

وتقدم الإعلامية لميس الحديدي برنامجها الشهير “كلمة أخيرة” على شاشة قناة ON من السبت إلى الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

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كلمة أخيرة لميس الحديدي الاعلامية لميس الحديدي

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