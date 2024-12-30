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رياضة

تقدم دجلة والترسانة وتعادل البلدية، نتائج الشوط الأول لمباريات الإثنين بدوري المحترفين

دوري المحترفين
دوري المحترفين

دوري المحترفين، انتهي منذ قليل الشوط الاول من لقاءت اليوم الإثنين، التي تقام ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من مسابقة دوري القسم الثاني أ “ دورى المحترفين ” في موسمه الثاني بمشاركة 20 فريقًا.  

نتائج الشوط الاول من مباريات اليوم الإثنين في الجولة الـ 15 من دوري المحترفين

 

بلدية المحلة ضد أبو قير للأسمدة 0-0 

 سبورتينج ضد الترسانة 0-1  

 أسوان ضد راية 0-1  

 ديروط ضد وادي دجلة 0-1  

 بترول أسيوط ضد السكة الحديد 0-2  

نتائج  مباريات أمس الأحد في الجولة الـ 15 من دوري المحترفين

المقاولون العرب ضد لافيينا 1-0

 المنصورة ضد بروكسى 0-0

منتخب السويس ضد طنطا 0-0

الداخلية ضد القناة 0-0

المصرية للاتصالات ضد كهرباء الإسماعيلية 3-2 

شروط ونظام دوري المحترفين

وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يعرف ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025. 

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20 فريقا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب. 

ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب". 

ويسمح بتواجد 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، والطبي والإداري، وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين. 

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

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دوري القسم الثاني دوري المحترفين الترسانة وادي دجلة بلدية المحلة

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البلدية ضد أبو قير، مباريات اليوم الإثنين بالجولة الـ 15 من دوري المحترفين
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