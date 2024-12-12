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رياضة

نتائج الشوط الأول من مباريات اليوم في دوري المحترفين

دوري المحترفين
دوري المحترفين

دوري المحترفين، انتهى منذ قليل الشوط الاول لـ 9 لقاءات من مباريات اليوم الخميس والتي تقام ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من مسابقة دوري القسم الثاني أ “دوري المحترفين” في موسمه الثاني بمشاركة 20 فريقًا. 

وتقام 9 مواجهات من دوري المحترفين اليوم في توقيت واحد وهو الثانية والنصف، فيما تقام مباراة واحدة في الخامسة مساء بين وادى دجلة ضد بلدية المحلة.

وتنقل قناة أون تايم سبورت عددا من مباريات دوري المحترفين أو ما يسمى ببطولة دوري القسم الثاني المجموعة الأولى.

نتائج الشوط الأول لـ 9 لقاءات من مباريات اليوم في دوري المحترفين

راية ضد المقاولون العرب 1-0     

بروكسي ضد الترسانة 0-0  

المنصورة ضد منتخب السويس 1-0   

أسوان ضد ديروط 0-0  

لافيينا ضد  وى  0-1 

طنطا ضد بترول أسيوط 0-0  

السكة الحديد ضد الداخلية 0-0 

 كهرباء الإسماعيلية ضد القناة 2-2   

أبو قير للأسمدة ضد سبورتنج 0-0  

وادى دجلة ضد بلدية المحلة - 5:00 مساءً

 

شروط ونظام دوري المحترفين

وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يعرف ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025.

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20  فريقا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب.

ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب".

ويسمح بتواجد 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، والطبي والإداري، وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين.

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

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