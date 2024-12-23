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رياضة

جدول ترتيب دوري المحترفين بعد الجولة الـ 14

دوري المحترفين
دوري المحترفين

دوري المحترفين، أسدل الستار اليوم الإثنين، عن مباريات الجولة الرابعة عشرة من مسابقة دوري القسم الثاني أ “دورى المحترفين” في موسمه الثاني بمشاركة 20 فريقًا.

 

جدول ترتيب دوري المحترفين بعد الجولة الـ 14 من دوري المحترفين 

1- المقاولون العرب 31 نقطة 

2- وي 27 نقطة 

3- وادي دجلة 26 نقطة 

4- كهرباء الاسماعيلية 25 نقطة 

5- ابوقير للاسمدة 23 نقطة 

6- الترسانة 23 نقطة 

7 - بترول أسيوط 22 نقطة 

8- بروكسي 22 نقطة 

9 - أسوان 19 نقطة 

10 - القناة 18 نقطة 

11- الداخلية 17 نقطة 

12 - بلدية المحلة 15 نقطة 

13 - لافيينا 15 نقطة

14- راية 15 نقطة 

15 - منتخب السويس 15 نقطة 

16- السكة الحديد مودرن 14 نقطة 

17- طنطا 12 نقطة   

18-سبورتنج 10 نقاط 

19- المنصورة 10 نقاط  

20 - ديروط 9 نقاط  

 

نتائج مباريات اليوم الإثنين في الجولة الـ 14 من دوري المحترفين  

طنطا ضد المقاولون العرب 3-5  

راية ضد ديروط 1-1  

أبو قير للأسمدة ضد بترول أسيوط 0-0 

المنصورة ضد أسوان 0-0  

السكة الحديد مودرن ضد المصرية للاتصالات 0-0  

 

نتائج مباريات أمس الأحد في الجولة الـ 14 من دوري المحترفين 

وادي دجلة ضد منتخب السويس 3ـ0   

الترسانة ضد الداخلية 0ـ1

بروكسي ضد القناة 1ـ1

بلدية المحلة ضد لافيينا 1ـ2

كهرباء الإسماعيلية ضد سبورتنج 5ـ1 

 

شروط ونظام دوري المحترفين

وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يعرف ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025. 

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20 فريقا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب. 

ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب". 

ويسمح بتواجد 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، والطبي والإداري، وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين. 

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

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دوري المحترفين المقاولون العرب وادي دجلة أسوان منتخب السويس طنطا

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