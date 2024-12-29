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رياضة

دوري المحترفين، 5 مباريات قوية في افتتاح الجولة الـ 15

دوري المحترفين
دوري المحترفين

دوري المحترفين، تنطلق اليوم الأحد مباريات الجولة الخامسة عشرة في بطولة دوري المحترفين بواقع أربع مباريات في الثانية والنصف ظهرا وهي المقاولون ولافيينا، والمنصورة مع بروكسى، السويس وطنطا، الداخلية مع القناة، ومواجهة في الخامسة مساء وهي المصرية للاتصالات مع كهرباء الإسماعيلية. 

وأعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، أسماء حكام مباريات اليوم الأحد فى الجولة الخامسة عشرة من دوري المحترفين.

حكام مباريات الأحد في دوري المحترفين

 

شروط ونظام دوري المحترفين

وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يعرف ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025. 

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20 فريقا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب. 

ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب". 

ويسمح بتواجد 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، والطبي والإداري، وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين. 

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

جدول ترتيب دوري المحترفين 

1- المقاولون العرب 31 نقطة 

2- وي 27 نقطة 

3- وادي دجلة 26 نقطة 

4- كهرباء الاسماعيلية 25 نقطة 

5- ابوقير للأسمدة 23 نقطة 

6- الترسانة 23 نقطة 

7 - بترول أسيوط 22 نقطة 

8- بروكسي 22 نقطة 

9 - أسوان 19 نقطة 

10 - القناة 18 نقطة 

11- الداخلية 17 نقطة 

12 - بلدية المحلة 16 نقطة 

13 - لافيينا 15 نقطة

14- راية 15 نقطة 

15 - منتخب السويس 15 نقطة 

16- السكة الحديد مودرن 14 نقطة 

17- طنطا 12 نقطة   

18-سبورتنج 11 نقاط 

19- المنصورة 10 نقاط  

20 - ديروط 9 نقاط  

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