176 شهيدًا ومصابًا، جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 3 مجازر بغزة خلال 24 ساعة

ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، 3 مجازر جديدة بحق العائلات الفلسطينية في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، مما أسفر عن استشهاد 27 شخصا وإصابة 149 آخرين، وفق مصادر طبية.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

ولا تزال طواقم الإسعاف والدفاع المدني عاجزة عن الوصول إلى العديد من الضحايا العالقين تحت الأنقاض وفي الطرقات بسبب استمرار القصف الإسرائيلي.

وشهدت مناطق متفرقة من قطاع غزة اليوم الإثنين، هطول أمطار غزيرة تسببت في غرق مئات الخيام بمناطق النزوح.

غرق مئات الخيام بمناطق النزوح

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن النازحين، خاصة في مناطق دير البلح ومواصي خانيونس جنوب القطاع، أمضوا ليلة قاسية داخل خيامهم التي ابتلعتها مياه الأمطار وعصفت بها الرياح.

خيام تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الكريمة

ودفعت الظروف الإنسانية الكارثية نحو مليوني نازح منذ 7 أكتوبر 2023، إلى العيش في خيام تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الكريمة، ولا تقي من برودة الشتاء ولا من موجات الصقيع القاسية، بعد أن دمرت إسرائيل منازلهم.

وكانت مصادر طبية أعلنت، أمس الأحد، وفاة رضيع في قطاع غزة بسبب البرد، وهو الخامس الذي يلاقى حتفه جراء انخفاض درجات الحرارة وانعدام وسائل التدفئة خلال أقل من أسبوع.

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