إذاعة جيش الاحتلال: رصد إطلاق صاروخ من غزة لم يدخل إسرائيل

ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إنه تم رصد إطلاق صاروخ من قطاع غزة، لكنه لم يدخل أراضي إسرائيل، وفق تعبيرها.

صافرات الإنذار تدوي في غلاف غزة

وكانت الجبهة الداخلية الإسرائيلية قالت في وقت سابق إن صفارات الإنذار دوت في إيريز بغلاف غزة خشية سقوط صواريخ.

ويوم السبت الماضي أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن دوي صافرات الإنذار في منطقة القدس المحتلة بعد إطلاق صاروخ من غزة.

وياتي ذلك في ظل المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة، والتي خلفت ألاف الشهداء والمصابين من بينهم أطفال ونساء وكبار السن.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، في بيان، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي للقطاع منذ أكتوبر 2023 إلى 45.514 شهيدًا، و108.189 مصابًا.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وجاء في تقرير الوزارة اليومي أن قوات الاحتلال الإسرائيلية ارتكبت 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 30 شهيدًا و99 مصابًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أنه لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

غارات إسرائيلية على غزة

وأهابت الوزارة بذوي الشهداء ومفقودي الحرب ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل لاستيفاء جميع البيانات عبر منصات وزارة الصحة.

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