الإثنين 30 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يعتقل عددا من المرضى أثناء نقلهم إلى مدينة غزة

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، عددا من المرضى خلال نقلهم من مستشفى الإندونيسي شمال القطاع، إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة.

وذكرت مصادر طبية أن قوات الاحتلال اعتقلت 4 مرضى من بين 10 مرضى، أثناء نقلهم من مستشفى الإندونيسي إلى مستشفى الشفاء، مشيرة إلى أن أحد المرضى، الذين اعتقلهم الاحتلال، في حالة حرجة للغاية.

 

العدوان على مستشفى كمال عدوان 

 

من جانب آخر، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس، أنه لن يسمح بعودة مستشفى كمال عدوان للعمل مجددا، زاعما أن لديه القدرة الأفضل لمراقبة أنشطة أنشطة المستشفى الإندونيسي في بيت لاهيا.


وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، بحسب ما نقلت صحيفة هآرتس العبرية، أن عمليات عناصره في جباليا أدت إلى قطع الاتصال بين مدينة غزة وشمال القطاع.

 

إدانة الأزهر لجريمة الاحتلال فى مستشفى كمال عدوان

 

أدان الأزهر الشريف بشدة الصمت الدولي تجاه المجازر التي يرتكبها الكيان الإرهابي في قطاع غزة، والتي كان آخرها إحراقه لمستشفى كمال عدوان شمال القطاع، واستهدافه المرضى والأطباء، واستشهاد عشرات الأبرياء، واعتقاله للأطباء والمسعفين والممرضين وإجبارهم على خلع ملابسهم واختطافهم لأماكن مجهولة، في جريمة حرب مكتملة الأركان، لا تصدر إلا عن عصابات معدومة الرحمة والأخلاق، ووحوش مجردة من كل معاني الإنسانية.

وأكد الأزهر، أن استهداف المرضى والمصابين في المستشفيات ودور الرعاية الصحية هي جريمة أخلاقية بشعة ستسجل في التاريخ بدماء هؤلاء الأبرياء، وستبقى شاهدة على العار الذي ارتكبه هؤلاء الإرهابيون ومَن يعاونونهم ويمدونهم بالسلاح ويدعمونهم في ميادين السياسة لارتكاب المزيد من الجرائم.

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قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة غزة مستشفى الإندونيسي مستشفى الشفاء بيت لاهيا قطاع غزة

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