الأحد 29 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

إيرلندا تدعو لوقف ذبح الأطفال في قطاع غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

شدد وزير خارجية إيرلندا، مايكل مارتن، على الحاجة الملحة إلى إنهاء الحرب العدوانية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 450 على قطاع غزة، ووقف ذبح المدنيين والأطفال بشكل عاجل.

خارجية إيرلندا تطالب بوقف ذبح الأطفال في غزة

ودعا وزير خارجية إيرلندا في تصريح صحفي له اليوم الأحد، إلى وقف ذبح المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة. موضحًا: "نحتاج وقفا لإطلاق النار في غزة وزيادة المساعدات الإنسانية للمدنيين".

 

وأعرب، عن قلقه من تقارير بشأن خروج آخر مستشفى رئيسي في شمال قطاع غزة مستشفى كمال عدوان عن الخدمة جراء هجوم قوات الاحتلال الإسرائيلي.

450 يوما من العدوان على قطاع غزة

تتواصل حرب الإبادة الجماعية، التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، لليوم الـ 450 على التوالي، وسط تضاعف معاناة المواطنين جراء الغارات المتواصلة والبرد القارص وقسوة الظروف المعيشية للنازحين في الخيام.

 

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 45 ألفًا و514 شهيدًا، و108 آلاف و189 إصابة، منذ السابع من أكتوبر 2023، وفق التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة الفلسطينية بغزة اليوم الأحد.

 

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