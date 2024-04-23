الثلاثاء 23 أبريل 2024
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خارج الحدود

وزير خارجية أيرلندا: 100% من أهالي غزة يواجهون شبح المجاعة

وزير خارجية أيرلندا،
وزير خارجية أيرلندا، فيتو

أعرب ميهول مارتن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية ووزير الدفاع الأيرلندي، عن شكره للمساعدات التى منحت لبلاده لتسهيل المواطنين الأيرلنديين الخروج من غزة.

وأكد خلال مؤتمر صحفى مشترك مع سامح شكرى، وزير الخارجيية، المنعقد بمقر وزارة الخارجية فى العاصمة الإدارية اليوم، أن مازال هناك أكثر من 40 مواطن وهم قلقون ونرغب فى المساعدة للخروج من غزة.

وأوضح أن هناك تخوف كبير فى الموقف فى غزة وسوف يزور معبر رفح اليوم للتعرف على التحديات والعراقين لدخول المساعدات لدخول المساعدات إلى معبر غزة.

وأشار إلى أن  هناك كارثة إنسانية وتخوف كبير حول الموقف الإنسانى فى قطاع غزة حيث يوجد نسبة 100% من أهالى غزة يواجهون شبح المجاعة.

وشدد على ضرورة دعم الأونروا لأنها المنظمة الوحيدة التى تستطيع وصول المساعدات لشعب غزة.

وركز على أنه ليس هذا الوقت المناسب لخفض الدعم الموجه للأونروا مؤكدًا أن الأونروا منظمة لا غنى عنها.

وثمن المجهود المصرى لوقف إطلاق النار الفورى والدائم فى غزة وإطلاق سراح الرهائن وكذلك تضاعف دخول المساعدات الإنسانية فى غزة فضلًا عن أنه تم مناقشة إقامة الدولة الفلسطينية والاعتراف بها لأنه من حق الشعب الفلسطينى تحديد مصيرة.

وترأس وزيرا خارجية مصر وإيرلندا جلسة مشاورات موسعة بين وفدي البلدين صباح اليوم.

وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية خلال تدوينه له على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الاجتماعي أكس، ان تطورات الحرب في غزة تستحوذ على المناقشات.

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وأوضح أن الجانبين أكدا حتمية وقف إطلاق النار وتعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية، ومنع اتساع رقعة الصراع.

جدير بالذكر أنه عقد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، جلسة مباحثات ثنائية مغلقة مع ميهول مارتن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية ووزير الدفاع الأيرلندي بمقر وزارة الخارجية فى العاصمة الإدارية صباح اليوم، الذي يقوم بزيارة إلى القاهرة.

وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، فى تدوينة له على صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعى أكس، إن مصر تعتز بالصداقة المتميزة مع أيرلندا.

وثمّن دعم أيرلندا  للقضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

ومن المنتظر أن يعقد الوزيران مؤتمرًا صحفيًا مشتركا في ختام المباحثات.

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ميهول مارتن وزير الخارجية ووزير الدفاع الأيرلندي وزير الخارجيية غزة سامح شكري

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