وزير خارجية أيرلندا: قدمنا طلبا لمحكمة العدل الدولية بشأن اكتشاف المقابر الجماعية فى غزة

قال ميهول مارتن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية ووزير الدفاع الأيرلندي إن بلاده بالاشتراك مع إسبانيا وسلوفينا يعملون من أجل الاعتراف بدولة فلسطين، مضيفا: "هناك العديد من الدول ذات العقلية المتشابهة فى الاتحاد الأوروبى يعملون معنا فى مسألة الاعتراف بفلسطين، مشيرا إلى دعم بلاده الكامل للتصويت فى الاعتراف بدولة فلسطين والتنسيق مع الجانب الأوروبي في هذا الصدد".

وأضاف خلال مؤتمر صحفى مشترك مع سامح شكرى، وزير الخارجيية، المنعقد بمقر وزارة الخارجية فى العاصمة الإدارية اليوم، ننتظر هذه القرارات والمفاوضات والتي تجري على قدم وساق، لكن لا يمكن انتظار هذا القرار إلى الأبد.

وندد وزير خارجية أيرلندا بالمجازر الإسرائيلية بحق المدنيين في غزة، قائلا: "القطاع يكتظ بالسكان وأدين قصف غزة، لأنه أمر غير مقبول من الناحية الإنسانية فالأطفال والنساء قتلوا.. ما يحدث أعمال وحشية بربرية".

وتابع:" ننتظر تحليل الموقف فيما يتعلق باكتشاف المقابر الجماعية، وكل هذه الأعمال بحاجة إلى أن تكون طبقا للقانون الدولى، وقدمنا طلبا إلى محكمة العدل الدولية بخصوص هذا الشأن".

وترأس وزيرا خارجية مصر وإيرلندا جلسة مشاورات موسعة بين وفدي البلدين صباح اليوم.

وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية خلال تدوينه له على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الاجتماعي أكس، ان تطورات الحرب في غزة تستحوذ على المناقشات.

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وأوضح أن الجانبين أكدا حتمية وقف إطلاق النار وتعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية، ومنع اتساع رقعة الصراع.

جدير بالذكر أنه عقد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، جلسة مباحثات ثنائية مغلقة مع ميهول مارتن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية ووزير الدفاع الأيرلندي بمقر وزارة الخارجية فى العاصمة الإدارية صباح اليوم، الذي يقوم بزيارة إلى القاهرة.

وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، فى تدوينة له على صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعى أكس، إن مصر تعتز بالصداقة المتميزة مع أيرلندا.

وثمّن دعم أيرلندا للقضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

ومن المنتظر أن يعقد الوزيران مؤتمرًا صحفيًا مشتركا في ختام المباحثات.