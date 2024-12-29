الأحد 29 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

حسام أبو صفية، حكاية طبيب فلسطيني يواجه دانات الدبابات بـ البالطو الأبيض

حسام أبو صفية، فيتو
حسام أبو صفية، فيتو

الدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان، أصبح أيقونة فلسطينية جديدة ورمز للصمود والتحدي، ضمن حرب الإبادة المستمرة في قطاع غزة لليوم الـ 450 على التوالي، منذ 7 أكتوبر 2023.

حسام أبو صفية يتوجه إلى دبابات الاحتلال فى غزة

صورة الدكتور حسام أبو صفية، التي ظهر فيها متوجها إلى قوات الاحتلال التى قامت باعتقاله فى شمال غزة مرتيدا البالطو الأبيض، أثارت تفاعلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الطبيب حسام أبو صفية، فيتو
الطبيب حسام أبو صفية، فيتو

وبحسب بيان صادر  عن وزارة الصحة في قطاع غزة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتاد مدير مستشفى كمال عدوان، دكتور حسام أبو صفية، وعشرات من أفراد الطواقم الطبية في المستشفى بمحافظة شمال غزة إلى التحقيق بمكان مجهول.

 

وحول ظروف اعتقال الدكتور حسام أبو صفية، أكدت كوادر طبية تعمل في مستشفى كمال عدوان، أن الاحتلال طلب من الدكتور حسام أبو صفية التوجه إلى الاعتقال في مدرسة الفاخورة، بدلا من التوجه إلى المستشفى الإندونيسي مع طواقمه.

وحسب شهود عيان، أن جيش الاحتلال أجبر حسام أبو صفية، على خلع ملابسه، وانهالوا عليه ضربا، إلى جانب ضرب جميع المعتقلين من الكوادر الصحية، وقال لهم: "أنتم صمدتم، وهذا جزاء صمودكم".

 

من هو حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان

 

الدكتور حسام أبو صفية، الذي أصبح أيقونة جديدة فى صمود غزة، هو استشاري طب أطفال فلسطيني، يشغل منصب مدير مستشفى الشهيد كمال عدوان في قطاع غزة. 

يعد حسام أبوصفية، من الشخصيات البارزة في القطاع الصحي، ويعمل على قيادة الفرق الطبية لتقديم الخدمات الطبية لسكان غزة.

حسام أبوصفية، فيتو
حسام أبوصفية، فيتو

ولد الطبيب حسام أبو صفية في مخيم جباليا بمدينة غزة لعائلة هجرت من بلدة حمامة إثر النكبة عام 1948. نال شهادة البورد الفلسطيني في طب الأطفال وحديثي الولادة. 

 

اُعتقل حسام أبو صفية، في أواخر شهر أكتوبر 2024 خلال اقتحام القوات الإسرائيلية لمستشفى كمال عدوان وإجبار الكادر الطبي على المغادرة. 

وبعد الإفراج عنه، تلقى نبأ استشهاد طفله إبراهيم نتيجة قصف القوات الإسرائيلية لمكان تواجده بتاريخ 26 أكتوبر 2024.

 

أُصيب حسام أبو صفية، في 23 نوفمبر 2024،  جراء إلقاء قنبلة عليه من طائرة كواد كابتر إسرائيلية في أثناء عمله داخل المستشفى، ما أدى إلى إصابته بست شظايا اخترقت منطقة الفخذ، وتسببت في تمزق الأوردة والشرايين.

 

في 27 ديسمبر 2024، اقتحمت القوات الإسرائيلية المستشفى واعتقلته، وأكدت منظمة الصحة العالمية أن مستشفى كمال عدوان "صار خاليا" عقب عملية عسكرية إسرائيلية، أدت إلى خروج آخر مرفق صحي كبير في شمال قطاع غزة عن الخدمة.

مستشفى كمال عدوان صار خاليا الآن

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن "مستشفى كمال عدوان صار خاليا الآن. نُقل 15 مريضا في حال حرجة و50 من مقدمي الرعاية و20 من العاملين في مجال الصحة إلى المستشفى الإندونيسي، الذي يفتقر إلى المعدات والإمدادات اللازمة لتوفير الرعاية الكافية".

 

وقالت المنظمة إنها روعت بالعملية الإسرائيلية، مؤكدة أنها فقدت الاتصال بمدير المستشفى حسام أبو صفية.

 

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، الجمعة الماضية، أن جيش الاحتلال أقدم على حرق وتدمير مستشفى كمال عدوان بمحافظة شمال قطاع غزة، ما أدى إلى إخراجه عن الخدمة، مع اقتياد طواقم طبية وجرحى إلى جهة مجهولة.

129 شهيدًا ومصابًا، جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 3 مجازر في غزة

خامس ضحية للبرد، أطفال غزة يموتون واحدًا تلو الآخر

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حسام أبو صفية الدكتور حسام أبو صفية أبو صفية مستشفى كمال عدوان قطاع غزة مدير مستشفى كمال عدوان الطواقم الطبية

مواد متعلقة

حماس تطالب بإرسال مراقبين أمميين إلى مستشفيات غزة لكشف أكاذيب الاحتلال

تطورات الأوضاع في غزة وسوريا ولبنان والصومال، تفاصيل مباحثات السيسي وماكرون

الاحتلال يوجه إنذارا عاجلا لسكان منطقة بيت حانون في غزة
ads

الأكثر قراءة

بصناعة محمد صلاح، جاكبو يسجل الهدف الثاني لليفربول في مرمى وست هام

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًّا جديدًا

الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على عدة مناطق بالقاهرة الكبرى

هل تشهد أسعار الذهب ارتفاعا مع بداية العام الجديد؟ رئيس الشعبة يرد (فيديو)

تأييد الحبس 3 سنوات لمتهم في حادث حريق ستديو الأهرام

سعر النحاس بالأسواق اليوم الأحد

غزيرة ورعدية، الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار غدا

تفسير رؤية التمر فى المنام وعلاقتها بتفريج الهموم والأحزان

منوعات

المزيد

الصحافة الفرنسية تعيش حالة حداد حزنا على رحيل الكاتب العملاق أوليفييه تود

السينما الهندية تحقق نجاحات في المهرجانات الدولية برعاية النساء

استخراج 15 جثة من حفر في جنوب شرقي المكسيك

إصابة العشرات بمشاكل تنفسية جراء تعرضهم لمادة مجهولة في ألمانيا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس بالأسواق اليوم الأحد

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الأحد

تعرف على سعر كيلو الأرز في السوق اليوم الأحد 29-12-2024

المزيد

انفوجراف

5 أسباب تؤدي إلى شطب المنشآت من السجل الصناعي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية التمر فى المنام وعلاقتها بتفريج الهموم والأحزان

أسماء سورة فصلت وفضائلها ووقت قرائتها

تفسير حلم ركوب الجمل في المنام وعلاقته بالحصول على ميراث كبير قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية