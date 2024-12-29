حسام أبو صفية، حكاية طبيب فلسطيني يواجه دانات الدبابات بـ البالطو الأبيض

الدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان، أصبح أيقونة فلسطينية جديدة ورمز للصمود والتحدي، ضمن حرب الإبادة المستمرة في قطاع غزة لليوم الـ 450 على التوالي، منذ 7 أكتوبر 2023.

حسام أبو صفية يتوجه إلى دبابات الاحتلال فى غزة

صورة الدكتور حسام أبو صفية، التي ظهر فيها متوجها إلى قوات الاحتلال التى قامت باعتقاله فى شمال غزة مرتيدا البالطو الأبيض، أثارت تفاعلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الطبيب حسام أبو صفية، فيتو

وبحسب بيان صادر عن وزارة الصحة في قطاع غزة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتاد مدير مستشفى كمال عدوان، دكتور حسام أبو صفية، وعشرات من أفراد الطواقم الطبية في المستشفى بمحافظة شمال غزة إلى التحقيق بمكان مجهول.

وحول ظروف اعتقال الدكتور حسام أبو صفية، أكدت كوادر طبية تعمل في مستشفى كمال عدوان، أن الاحتلال طلب من الدكتور حسام أبو صفية التوجه إلى الاعتقال في مدرسة الفاخورة، بدلا من التوجه إلى المستشفى الإندونيسي مع طواقمه.

وحسب شهود عيان، أن جيش الاحتلال أجبر حسام أبو صفية، على خلع ملابسه، وانهالوا عليه ضربا، إلى جانب ضرب جميع المعتقلين من الكوادر الصحية، وقال لهم: "أنتم صمدتم، وهذا جزاء صمودكم".

من هو حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان

الدكتور حسام أبو صفية، الذي أصبح أيقونة جديدة فى صمود غزة، هو استشاري طب أطفال فلسطيني، يشغل منصب مدير مستشفى الشهيد كمال عدوان في قطاع غزة.

يعد حسام أبوصفية، من الشخصيات البارزة في القطاع الصحي، ويعمل على قيادة الفرق الطبية لتقديم الخدمات الطبية لسكان غزة.

حسام أبوصفية، فيتو

ولد الطبيب حسام أبو صفية في مخيم جباليا بمدينة غزة لعائلة هجرت من بلدة حمامة إثر النكبة عام 1948. نال شهادة البورد الفلسطيني في طب الأطفال وحديثي الولادة.

اُعتقل حسام أبو صفية، في أواخر شهر أكتوبر 2024 خلال اقتحام القوات الإسرائيلية لمستشفى كمال عدوان وإجبار الكادر الطبي على المغادرة.

وبعد الإفراج عنه، تلقى نبأ استشهاد طفله إبراهيم نتيجة قصف القوات الإسرائيلية لمكان تواجده بتاريخ 26 أكتوبر 2024.

أُصيب حسام أبو صفية، في 23 نوفمبر 2024، جراء إلقاء قنبلة عليه من طائرة كواد كابتر إسرائيلية في أثناء عمله داخل المستشفى، ما أدى إلى إصابته بست شظايا اخترقت منطقة الفخذ، وتسببت في تمزق الأوردة والشرايين.

في 27 ديسمبر 2024، اقتحمت القوات الإسرائيلية المستشفى واعتقلته، وأكدت منظمة الصحة العالمية أن مستشفى كمال عدوان "صار خاليا" عقب عملية عسكرية إسرائيلية، أدت إلى خروج آخر مرفق صحي كبير في شمال قطاع غزة عن الخدمة.

مستشفى كمال عدوان صار خاليا الآن

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن "مستشفى كمال عدوان صار خاليا الآن. نُقل 15 مريضا في حال حرجة و50 من مقدمي الرعاية و20 من العاملين في مجال الصحة إلى المستشفى الإندونيسي، الذي يفتقر إلى المعدات والإمدادات اللازمة لتوفير الرعاية الكافية".

وقالت المنظمة إنها روعت بالعملية الإسرائيلية، مؤكدة أنها فقدت الاتصال بمدير المستشفى حسام أبو صفية.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، الجمعة الماضية، أن جيش الاحتلال أقدم على حرق وتدمير مستشفى كمال عدوان بمحافظة شمال قطاع غزة، ما أدى إلى إخراجه عن الخدمة، مع اقتياد طواقم طبية وجرحى إلى جهة مجهولة.

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