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خارج الحدود

خارجية أيرلندا: العالم مصدوم من مستوى اللا إنسانية في غزة

وزير خارجية أيرلندا،
وزير خارجية أيرلندا، فيتو

العدوان الإسرائيلي على غزة،  قال وزير خارجية أيرلندا مايكل مارتن، اليوم الاثنين إن العالم مصدوم من مستوى اللا إنسانية في قطاع غزة.

استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة 

وأضاف وزير الخارجية الإيرلندي: "نأمل توصل الاتحاد الأوروبي لإجماع بشأن معاقبة مرتكبي العنف من المستوطنين في الضفة الغربية."

 يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، وقيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بمنع المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وهاجمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المستشفيات في قطاع غزة،  وأجبرت المرضى والأطقم الطبية على مغادرتها.

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وفي السياق ذاته  أعلن متحدث اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة الدكتور هشام مهنا، أن القطاع فقد نظام الرعاية الصحية بالكامل بعد خروج مجمع ناصر عن الخدمة.

وبحسب قناة «القاهرة الإخبارية»، قال متحدث اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة في تصريحات: "نحن على اتصال بجميع الأطراف من أجل ضمان الالتزام بالقانون الدولي الإنساني في المستشفيات والمخيمات، والمساحة الإنسانية التي نتحرك بها ضيقة ونحذر من تداعيات أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية".

 

عدد شهداء قطاع غزة 

وأمس، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن ارتفاع عدد الشهداء جراء قصف  الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة المحاصر إلى 28 ألفا و985 شهيدا، فضلا عن إصابة 68 ألفا و883 آخرين.

وقالت الصحة الفلسطينية في بيانها:" إن الاحتلال ارتكب خلال الـ24 ساعة الماضية 13 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 127 شهيدا و205 إصابات".

وأكدت الوزارة أنه ما يزال العديد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وأسفر قصف إسرائيلي على منزل في منطقة المصلبة جنوب حي الزيتون، اليوم الأحد، عن استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين.

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استشهاد 70 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على غزة

 

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العدوان الاسرائيلي علي غزة غزة إيرلندا الاتحاد الاوروبي الضفة الغربية

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