حدث 6 رمضان 1321هـ.. مولد المفكر الإسلامي أبو الأعلى المودودي.. بدأ حياته صحفيًّا

في مثل هذا اليوم، 6 رمضان من عام 1321 هجريا، الموافق 24 سبتمبر 1903، وُلد العالم والمفكر والداعية، أبو الأعلى المودودي، وهو من أبرز أعلام البعث الإسلامي في الهند، ورائد من رواد الصحوة الإسلامية.

استهل المودودي حياته محررا صحفيا، وأسس الجماعة الإسلامية يوم 25 أغسطس 1941، وعاش تجربة السجن وحُكم عليه بالإعدام.

مولده

أبو الأعلى المودودي ولد في مدينة أورنك آباد بمقاطعة حيدر آباد، ونشأ في أسرة متدينة صوفية تنتمي للشيخ قطب الدين مودود الجشتي، مؤسس الطريقة الجشتية في الهند. كان أبوه أحمد حسن محاميا، ووالدته ربة بيت.

تعليمه

تمسك والده بإبعاده عن المدارس الإنجليزية لأنه كان يكره الاستعمار البريطاني للهند ونظامه التعليمي والتربوي، فكان الأب، بنفسه، هو مُدَرِّسَه الأول، فمنه تعلم العربية والقرآن الكريم، والحديث النبوي الشريف والفقه، والتاريخ واللغة الفارسية والأوردية.

واهتم الأب باصطحاب ابنه إلى مجالس أصدقائه من العلماء والمثقفين والمتدينين.

تفوقه

ومنذ صغره بدت عليه سمات التفوق فالتحق مباشرة بالمدرسة الثانوية في أورنك آباد ثم المدرسة العليا.. إلا أنه بعد مرض والده، اضطر للبقاء بجانبه في حيدر آباد لخدمته حتى توفي عام 1919، ولم يكن يتجاوز حينها الـ16 من عمره.

وبسبب الحالة الاجتماعية وحاجة الأسرة للمال، عمل محررا بمجلة التاج في مدينة بجنور، وبعدما أغلقتها السلطات عمل مع جمعية إعانة وغوث المسلمين.

اتجه المودودي بعدها إلى دلهي، وأصدر بمساعدة مدير جمعية علماء الهند جريدة "المسلم"، ثم تولى فيما بعد إدارة تحريرها.

وانتهز فرصة إقامته بدلهي بين 1921و1928 للتعمق في الثقافة الإسلامية، بعدما التقى صفوة من العلماء، فدرس علوم العربية والآداب والتفسير والحديث، وحفظ موطأ مالك، وتعمق في الفقه والأصول.

أيضا، أجاد المودودي الإنجليزية، واطلع على الأدب الإنجليزي والعلوم الاجتماعية الغربية، واجتاز امتحان "مولوي" الذي يعادل الليسانس (البكالوريوس).

وواظب على الثقافة والاطلاع، ويقول عن ذلك: "من عام 1929 إلى 1939 أفرغت عددا من خزانات الكتب والمراجع في ذهني"، استعدادا للمهمة الجديدة، مهمة الدعوة إلى الإسلام.

في الصحافة

وهو في سن الـ 16، عمل المودودي محررا صحفيا بأسبوعية "المدينة"، ثم محررا بمجلة "التاج" الأسبوعية في بجنور، وفي سن الـ 19 أصبح المحرر الأول بالمجلة، التي تحولت إلى جريدة يومية، وكتب فيها مقالات سياسية دافعت عن فكرة إحياء الخلافة الإسلامية، فواجه المحاكمة وتم إيقاف الجريدة.

واشتغل بعد ذلك في جريدة "المسلم" التي صدرت باسم جمعية علماء الهند منذ تأسيسها، ثم تولى إدارة تحريرها.

وعام 1924 صدرت جريدة "الجمعية"، ورأس المودودي تحريرها حتى عام 1948.. وأشرف في هذه المرحلة على تحرير مجلة "ترجمان القرآن" التي صدرت عام 1932 في حيدر آباد.

وكان المودودي من أبرز مؤسسي رابطة العالم الإسلامي، وصاحب فكرة إنشاء الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، وتم تعيينه عضوا في مجلسها.

في عالم السياسة

وفي ظل سيطرة الاستعمار البريطاني على الهند، انغمس المودودي في سن مبكرة بالشأن السياسي والاجتماعي، وانعكس ذلك في مقالاته وهو لم يجاوز سن 16 عاما.

وفي دلهي، والتقائه كبار جمعية علماء الهند، وعلى رأسهم مفتي الديار الهندية الشيخان "كفاية الله" و"أحمد سعيد"، وكانا من كبار جمعية العلماء بالهند، واحتكاكه بحركة "المحافظة على الخلافة العثمانية" التي انطلقت سنة 1919 وكان قلمها والمدافع عنها في مقالاته، كل هذا أدى إلى اتساع دائرة اهتماماته.



كما اهتم بمشكلة الصدام بين المسلمين والهندوس لا سيما بعد أحداث عام 1926، بسبب اتهام غاندي للإسلام بأنه دينُ عنفٍ وأنه انتشر بحدِّ السيف.



وفي خطاب له بالجامع الكبير في دلهي، تمنى محمد علي جوهر أن يقوم أحدٌ من المسلمين بالرَّدِّ على اتهامات الهندوس وافتراءاتهم على الإسلام.



ولم يكن هذا الشخص سوى المودودي الذي جمع ما كتبه من مقالات في الموضوع في كتاب بعنوان "الجهاد في الإسلام".

مجلة "ترجمان القرآن"

وأصدر عام 1932 مجلة "ترجمان القرآن" التي قامت بدور كبير في تصاعد الحركة الإسلامية وانتشار الثقافة الإسلامية بالقارة الهندية.. وعن طريق المجلة تعرَّف على الشاعر والمفكر محمد إقبال الذي استطاع إقناعه بالانتقال إلى لاهور في إقليم البنجاب عام 1938، ليتعاونا في النشاط الفكري والدعوي والسياسي، ومساندة المسلمين في الهند.

وأسس عام1941 الجماعة الإسلامية بمدينة لاهور، ثم انتخب أميرا لها.

وانشغل بعد ذلك بالدعوة ومسؤوليات الجماعة، وعمل محاضرا شرفيا بكلية "حماية الإسلام" في لاهور لمدة عام كامل.

وأعلنت هذه الجماعة، التي تعتبر ثاني أكبر الجماعات الإسلامية في العالم بعد جماعة الإخوان المسلمين، أنها تعد الإسلام منهج حياة وليس مجرد شعائر تعبدية وعاطفة وانتماء ديني متوارث.

وبهذا باتت الجماعة الإسلامية في مواجهة سياسية مع التيار القومي واليسار والعلمانيين الذين تحالفوا في "حزب الشعب".



وخاضت الجماعة تجربة نضال مشترك مع حزب الرابطة الإسلامية بقيادة محمد علي جناح، وقادا معا بدعم من المفكر إقبال كفاحا مريرا ضد الاضطهاد الهندوسي حتى حدث تقسيم الهند، وأُعلن في 28 أغسطس 1947 قيام دولة باكستان.

بعد مرور 5 أشهر على قيام الدولة الوليدة، ألقى المودودي خطابا في كلية الحقوق بلاهور، طالب فيه ببناء النظام الباكستاني على أساس القانون الإسلامي، وأعاد التأكيد على المطلب في عدد من خطاباته، ومنها خطابه في اجتماع عامّ بكراتشي في مارس 1948.



اعتقلته الحكومة يوم 4 أكتوبر 1948 مع عدد من قيادات وأعضاء الجماعة، ولم تفرج عنهم إلا يوم 28 مايو 1950.

حكم الإعدام

وعلى إثر أحداث عنف طائفي في لاهور، اعتُقل المودودي مرة أخرى يوم 28 مارس 1953، وأصدرت المحكمة العسكرية يوم 11 مايو من العام نفسه حكما بإعدامه بتهمة إشعال العنف الطائفي.



وفي مواجهة الضغط الشعبي، ومناشدات كبار العلماء من مختلف الدول الإسلامية للسلطات الباكستانية، خُفِّف الحكم إلى السجن مدى الحياة، وبعد ذلك أُسقط نهائيا بالعفو وأفرج عنه عام 1955.

مؤلفاته

تجاوزت مؤلفاته 100 كتاب، شملت موضوعات وقضايا مختلفة في العقيدة والمعاملات والفكر والتفسير والسياسة والاقتصاد وعدد من القضايا المعاصرة.

الجوائز

كان أول من حصل على جائزة الملك فيصل العالمية في خدمة الإسلام عام 1979، فتبرع بقيمتها لخدمة الإسلام.

وفاته

تدهورت حالته الصحية، فاضطر للسفر للعلاج بالولايات المتحدة، وتوفي في نيويورك يوم 22 سبتمبر 1979 عن 75 عاما.





ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.