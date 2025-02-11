الأوقاف: إيفاد 4 قراء إلى الهند لإحياء ليالي رمضان المبارك

اعتمد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اليوم الثلاثاء ١١ من فبراير ٢٠٢٥م، إيفاد أربعة من أئمة وقراء وزارة الأوقاف إلى دولة الهند، للمشاركة في إحياء ليالي شهر رمضان المبارك لعام ١٤٤٦هـ / ٢٠٢٥م، وذلك ضمن اللجنة التذكارية للرئيس الهندي الأسبق فخر الدين علي أحمد.

إيفاد أربعة قراء إلى الهند لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك

والموفدون هم:

١- الشيخ عزام عبد الله موسى عبد الرحمن – إمام وخطيب بمديرية أوقاف الفيوم.

٢- الشيخ نور عبد الفتاح عويس محمد – إمام وخطيب بمديرية أوقاف بني سويف.

٣- الشيخ إسماعيل عثمان إسماعيل عثمان – إمام وخطيب بمديرية أوقاف القاهرة.

٤- الشيخ شريف أيمن كامل حسين – إمام وخطيب بمديرية أوقاف القاهرة.

وترجو وزارة الأوقاف للموفدين وزملائهم كل التوفيق والسداد في أداء هذه المهمة الدعوية المباركة، سائلين الله -عز وجل- أن يجعل جهودهم في ميزان حسناتهم.

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