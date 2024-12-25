وكيل التعليم بالشرقية يستقبل خبراء “الجايكا” لتفقد المدارس اليابانية

استقبل اليوم محمد رمضان غريب وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، فريقين من خبراء الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (الجايكا) برئاسة هيروشى سوجيتا رئيس خبراء الفريق اليابانى فى أنشطة التوكاتسو والمسئول عن أنشطة المشروع بالمدارس المصرية اليابانية وفريقا من إدارة وحدة المدارس المصرية اليابانية بالمدرسة المصرية اليابانية بالزقازيق.

وضم الوفد أيضا الدكتور محمد عبد المجيد وحنان محمد منسق القاهرة والشرقية لأنشطة توكاتسو بالإضافة إلى مسئولي متابعة أنشطة التوكاتسو بمديرية التربية والتعليم بالشرقية والدكتورحسام محمد عبد الرؤوف وكامل السيد لطفي ونهي عبد الفتاح وراندا متولي السعيد وريهام فاطم محمد بالاضافة الى الدكتورة دعاء أحمد عبد السلام

عقد لقاء تنشيطى وتوأمة عدد من المدارس الحكومية

كما ضم الفريقين أيضا فاطمة عرفة أحمد والدكتورة شيماء بنيامين محمد وتهاني رشدي علي ومحمد منصور مدير التعليم الابتدائي بالمديرية وذلك بشان عقد لقاء تنشيطي ومتابعة توأمة عدد من المدارس الحكومية بمحافظة الشرقية بادارات شرق الزقازيق وغرب الزقازيق وكفر صقر لتطبيق أنشطة التوكاتسو بتلك المدارس وتدريب المعلمين بتلك المدارس على الأنشطة اليابانية الخاصة.

وجاء ذلك بحضور 10 من مديري مدارس قائمة بإدارتي شرق وغرب الزقازيق و5 من مديري مدارس قائمة بإدارة كفر صقر التعليمية و50 مدير مدرسة حكومي من إدارتي شرق وغرب الزقازيق

ورحب محمد رمضان غريب وكيل اول الوزارة فى كلمته بالوفد اليابانى والحضور واكد لهم ان القيادة السياسية تولي اهتمامًا شديدًا بالمدارس المصرية اليابانية حيث تهتم بتنمية القدرات الدراسية للطلاب وتنمية الأخلاق من أجل تنشئة أجيال تلتزم بالقواعد والقوانين، وتحترم مشاعر الآخرين واوضح ان المدارس المصرية اليابانية تقوم بتطبيق النموذج الياباني من الأنشطة التعليمية “توكاتسو كما اكد على حرص المديرية على تقديم كل أوجه الدعم والتعاون لتطبيق أنشطة التوكاتسو بالمدارس لتحسين الأداء بها.

الوفد اليابانى يتفقد قاعات رياض الاطفال وممارسة التوكاستو

كما قام والوفد الياباني بتفقد سير الدراسة بقاعات رياض الأطفال وشاهد ممارسة أنشطة التوكاتسو مشيدا بجهود إدارة المدرسة وأعضاء هيئة التدريس في الارتقاء بالعملية التعليمية وقال ان التعليم بالمدارس المصرية اليابانية يسعى الي تزويد الطلاب بمجموعة من المهارات عبر تقديم نظام تعليمي شامل يسمى في نظام التعليم الياباني التعليم الشامل للطفل.

وهو نظام يقوم على تحقيق النمو المتوازن لكل من [ العقل والقيم والجسد]، ويضمن أرضية لتنمية المهارات الأكاديمية واثراء الوجدان والمشاعر الإنسانية والتطور البدني الصحي معًا.

كما يعمل المعنيون بوزارة التربية والتعليم على بذل الجهد؛ لضمان مناخ ايجابي في المدرسة، يحقق متعة التعلم،وأن تكون المدرسة مكان يشعر فيه الطالب بالسعادة والفخر لكونه عضوًا فاعلًا فيه، وأن يتم تحفيز كل طالب من خلال الأنشطة التعليمية الموزعة بشكل عادل على الجميع مهما كانت سرعة تعلمهم أو مواهبهم، والعمل على وضع نهاية لفكرة إمتحان نهاية العام التي تحتل حاليًا الدور المحوري في النظام التعليم،والسعي لخلق نظام تعليمي تعلمي يتيح للطالب اكتساب مهارات ذات معنى ومهارات القرن الواحد والعشرين وغيرها من خلال تطبيق أنشطة التوكاتسو اليابانية.

ما معنى مصطلح التوكاستو واهمية تطبيقه؟

واوضح رمضان ان مصطلح التوكاتسو (TOKKATSU) مشتق من كلمة (Tokubetu katudo) توكوبيتسو كاتسودو ويطلق عليه اختصارًا توكاتسو ويعبر عن الأنشطة الخاصة التي تعتبر أحد الركائز الأساسية لتعليم الطفل الشامل في اليابان، والهدف منها خلق مناخ مرغوب فيه بين الطلاب من أجل المشاركة وخلق حياة أفضل داخل الفصل والمدرسة والعمل على تطوير موقف ايجابي فاعل من جانب الطلاب للتعامل مع مختلف القضايا في الفصل والمدرسة، وكذلك خلق موقف إيجابي تجاه الحياة بصفة عامة. كما هي مجموعة أنشطة تعليمية ضرورية لنمو الطلاب وبنائهم لعلاقات إنسانية جيدة لازمة للإرتقاء بهم.

واضاف ان تلك الأنشطة الخاصة يقوم الطلاب فيها بوضع أهداف لهم، وبذل الجهود بصورة اختيارية ذاتية تطبيقية، ويقومون بالتفكير من تلقاء أنفسهم وتبادل الحوار والمناقشة والبحث عن حل للمشكلات وتوافق الآراء، وهي أنشطة لا يتم إدراجها في إطار المواد الدراسية، ولا تتمثل أهداف الأنشطة الخاصة في تغيير سلوكيات الطلاب داخل المدرسة فحسب، بل تمتد إلى المنزل والمجتمع خارج نظاق المدرسة.

انواع انشطة التوكاستو

واضاف ان هناك عدة أنواع من الأنشطة الخاصة (التوكاتسو) نذكر منها أنشطة الفصل وهي الأنشطة المتعلقة بمشاركة التلاميذ في تكوين الحياة داخل الفصل والمدرسة وأنشطة التفاعل مع الحياة اليومية والدراسة والتنمية الذاتية، وأنشطة الصحة والسلامة، وأنشطة تناوب الأنشطة اليومية للفصل.

وايضا أنشطة مجلس التلاميذ وهي الأنشطة المتعلقة بتأسيس مجالس التلاميذ وإدارة وتخطيط أنشطة مجلس التلاميذ والتبادل الثقافي القائمة بها جماعات مختلفة الفئة العمرية داخل المدرسة ثم المناسبات المدرسية وهي أنشطة تعمل على تنمية الشعور بالانتماء والتكافل تجاه الآخرين بالإضافة شعور العمل للمصلحة العامة من خلال أنشطة تطبيقية يقوم بها التلاميذ وهي أنشطة يتم القيام بها على مستوى المرحلة الدراسية أو المدرسة.

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