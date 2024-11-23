السبت 23 نوفمبر 2024
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تعليم الشرقية ينفذ فعالية لطلبة التربية الفكرية في ههيا

تعليم الشرقية ينفذ
تعليم الشرقية ينفذ فعالية لطلبة التربية الفكرية في ههيا

 نظمت لجنة ذوى الهمم بالديوان العام  بمحافظة الشرقية وبالتنسيق مع  قسم التربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بمتحف تل بسطا وإدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم، أمس فعالية لـ (20) طالبا من مدرسة التربية الفكرية والإعاقات المتعددة بمركز ههيا، بهدف التمكين المجتمعى لهم.

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وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن الأطفال هم طلائع أى أمة وصناع مجدها وهم الركيزة التى يتكئ عليها المجتمع فى سبيل نهضته وتطوره والدولة تولى اهتماما كبيرا بالأطفال، مشيرًا لأهمية ً تنظيم الفعاليات الثقافية والترفيهية والمهنية للأطفال وذوي الهمم بغرض إدماجهم في المجتمع وإتاحة الفرصة لهم للتفاعل مع من حولهم وإدخال السرور إلى قلوبهم، ليكونوا شبابًا فاعلين في الدولة.

 

وجاء ذلك تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمى للطفل وتفعيلًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وتضمنت الفعالية التي نظمتها لجنة ذوى الهمم بالديوان العام بالتنسيق مع قسم التربية المتحفية لذوى الإحتياجات الخاصة بمتحف تل بسطا وإدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم أمس "جولة إرشادية للطلاب وذلك للتعرف على مقتنيات المتحف والمنطقة الأثرية - ورشة حكى عن أدوات التجميل والزينة فى مصر القديمة  - ورشة لتصميم بعض الأواني المستخدمة  لحفظ الكحل والدهون العطرية -ورشة تلوين لنماذج المعروضات بالمتحف " وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل.

الاحتفال بيوم الطفل فى 20 نوفمير كل عام  

وأشار المحافظ إلى أن اليوم العالمي للطفل يُحتفل به في 20 نوفمبر من كل عام، حيث تمت الموافقة على اتفاقية حقوق الطفل من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تضمن حقوق الأطفال في جميع جوانب الحياة مثل الحق في التعليم، الصحة، الحماية من الاستغلال، والعيش في بيئة أسرية مستقرة حيث يحتفل العالم بيوم الطفل العالمي هذا العام تحت شعار: "استمع إلى المستقبل...قف مع حقوق الأطفال".

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