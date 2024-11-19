وكيل تعليم الشرقية يتفقد مدرسة صفط الحنة بأبوحماد

اجرى محمد رمضان غريب وكيل اول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية زيارة مفاجئة لمدرسة صفط الحنا الإعدادية المشتركة لبحث انضباط سير العملية التعليمية وذلك بحضور مصطفي عبد السلام مدير عام إدارة أبو حماد التعليمية

حضورطابور الصباح وتادية تحية العلم

شارك الطلاب طابور الصباح وتأدية تحية العلم والسلام الوطني واستمع سيادته لفقرات البرنامج الإذاعي ثم تفقد فصول المدرسة والمعامل والمكتبة واطمئن علي انتظام الدارسة وانتظام العمل داخل المدرسة وناقش واختبر الطالبات فيما تم دراسته من المناهج الدراسية.

برامج علاجية للطلاب المتأخرين دراسا

ووجه وكيل اول الوزارة تعليمات لوضع برامج علاجية للطلاب والطالبات المتأخرين دراسيا ومتابعة قياس مستوي الطلاب ومتابعة كراسة الحصة والتقييمات الأسبوعية والاستعداد لاختبارات شهر نوفمبر.

تنفيذ تعليمات الوزارة

واكد محمد رمضان غريب وكيل أول الوزارة علي ضرورة تنفيذ تعليمات وزارة التربية والتعليم بالاهتمام برعاية الموهوبين في جميع المواد الدراسية والأنشطة المدرسية.

التاكد من مغادرة الطلاب للمدرسة

وشدد" وكيل أول الوزارة" علي مديري ووكلاء المدرسة والإشراف اليومي التأكد من مغادرة جميع الطلاب للمدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي كذلك العاملين بالمدرسة

نهاية الزيارة

في ختام زيارته وجه وكيل اول الوزارة الشكر والتقدير لمدير المدرسة وأعضاء هيئة التدريس لجهودهم في خدمة العملية التعليمية وارتفاع نسبة الحضور.

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