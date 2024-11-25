الإثنين 25 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وكيل تعليم الشرقية يتابع الثانوية التجارية الجديدة بالزقازيق

رمضان يتابع الثانوية
رمضان يتابع الثانوية التجارية الجديدة بالزقازيق

 تفقد محمد رمضان غريب وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية انتظام سير الدراسة بمتابعة مدرسة الثانوية الفنية التجارية الجديدة بحضورجمال الغريب مدير عام إدارة غرب  الزقازيق 

تعليم الشرقية ينفذ فعالية لطلبة التربية الفكرية في ههيا

تحية العلم والسلام الوطنى 

 وشهد طابورالصباح وشارك طالبات المدرسة تأدية تحية العلم والسلام الوطني واطمئن على سير انتظام الدراسة وتحديث قوائم الفصول والاستعداد لاختبار شهر نوفمبر وذلك استكمالا لجولته الميدانية الصباحية  لتفقد انتظام العملية التعليمية بمدارس إدارة غرب الزقازيق الجديدة  

 

تنمية وعى الطلاب بالمتغيرات المناخية 

 وطالب المعلمين بالمدرسة بالعمل علي تنمية الوعي لدي الطلاب  بالتغيرات المناخية والتأكيد على دورهم من خلال تعديل السلوكيات للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وذلك من خلال تنمية الوعي الطلابي بترشيد استهلاك الكهرباء وترشيد استهلاك المياه والمحافظة علي البيئة من التلوث واعداد أنشطة طلابية لتنمية وعي الطلاب والطالبات بالقضايا البيئية والتغيرات المناخية، تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للتعليم الواردة في "رؤية مصر 2030 في المرحلة القادمة

 

ووجه  محمد رمضان وكيل اول تعليم الشرقية علي مديري ووكلاء المدرسة والإشراف اليومي التأكد من مغادرة جميع الطالبات  للمدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي ومنع كافة أشكال العنف، والعقاب البدني، والتنمر داخل المدارس، وتطبيق لائحة الانضباط المدرسي وتفعيل دور لجنة الحماية المدرسية 

وكيل تعليم الشرقية يتفقد  مدرسة الصالحية الثانوية الزراعية 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم محافظة الشرقية جمال الغريب مدير عام ادارة غرب الزقازيق التعليمية المهندس حغزم الاشمونى محافظ الشرقية

مواد متعلقة

وكيل تعليم الشرقية يتفقد  مدرسة الصالحية الثانوية الزراعية 

تعليم الشرقية ينفذ فعالية لطلبة التربية الفكرية في ههيا

وكيل تعليم الشرقية يتفقد مدرسة الشهيد إيهاب فتحى الابتدائية بأبوحماد

وكيل تعليم الشرقية يتفقد مدرسة صفط الحنة بأبوحماد

الأكثر قراءة

تكليف حاسم من السيسي لرئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي

زيادة أسعار بيبسي كولا مصر، وهذا موعد التطبيق

تقرير الطب الشرعي: حالة سعد الصغير الصحية تستدعي تعاطي الترامادول

أول رد فعل من سعد الصغير عقب سجنه 3 سنوات بتهمة تعاطي المخدرات (فيديو وصور)

بالأسماء، تشكيلات الهيئات الإعلامية والصحفية الجديدة

السجن المشدد 3 سنوات للمطرب سعد الصغير بتهمة تعاطي المخدرات

سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزى اليوم الاثنين

محافظ البحر الأحمر: إنقاذ 28 شخصًا من حادث غرق اللانش السياحي واستمرار البحث عن 17 آخرين

منوعات

المزيد

بسبب ضجيج أطفالها، مسنة أمريكية تقتل جارتها رميًا بالرصاص

تحطم طائرة شحن تابعة لشركة DHL في ليتوانيا

إحباط محاولة أم لبيع طفلتها مقابل 80 ألف دولار

هدمت منازل وأسقطت أعمدة الكهرباء والأشجار، عاصفة قوية تضرب 5 ولايات في تركيا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو السكر اليوم الاثنين 25-11-2024 في الأسواق؟

سعر الألومينوم السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم الأحد 24/11/2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد 24/11/2024

بكام كيلو السكر اليوم الأحد 24-11-2024 في الأسواق؟

المزيد

انفوجراف

التشكيل الجديد للمجلس الأعلى للإعلام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الساحر في المنام وعلاقتها بالنجاة من شر كبير

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة سعيد بن المسيب (3 – 3)

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة سعيد بن المسيب (2 – 3)

المزيد
الجريدة الرسمية