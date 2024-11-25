وكيل تعليم الشرقية يتابع الثانوية التجارية الجديدة بالزقازيق

تفقد محمد رمضان غريب وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية انتظام سير الدراسة بمتابعة مدرسة الثانوية الفنية التجارية الجديدة بحضورجمال الغريب مدير عام إدارة غرب الزقازيق

تحية العلم والسلام الوطنى

وشهد طابورالصباح وشارك طالبات المدرسة تأدية تحية العلم والسلام الوطني واطمئن على سير انتظام الدراسة وتحديث قوائم الفصول والاستعداد لاختبار شهر نوفمبر وذلك استكمالا لجولته الميدانية الصباحية لتفقد انتظام العملية التعليمية بمدارس إدارة غرب الزقازيق الجديدة

تنمية وعى الطلاب بالمتغيرات المناخية

وطالب المعلمين بالمدرسة بالعمل علي تنمية الوعي لدي الطلاب بالتغيرات المناخية والتأكيد على دورهم من خلال تعديل السلوكيات للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وذلك من خلال تنمية الوعي الطلابي بترشيد استهلاك الكهرباء وترشيد استهلاك المياه والمحافظة علي البيئة من التلوث واعداد أنشطة طلابية لتنمية وعي الطلاب والطالبات بالقضايا البيئية والتغيرات المناخية، تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للتعليم الواردة في "رؤية مصر 2030 في المرحلة القادمة

ووجه محمد رمضان وكيل اول تعليم الشرقية علي مديري ووكلاء المدرسة والإشراف اليومي التأكد من مغادرة جميع الطالبات للمدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي ومنع كافة أشكال العنف، والعقاب البدني، والتنمر داخل المدارس، وتطبيق لائحة الانضباط المدرسي وتفعيل دور لجنة الحماية المدرسية

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