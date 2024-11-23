السبت 23 نوفمبر 2024
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اقتصاد

هشام عز العرب يكشف مشكلة صندوق النقد الوحيدة مع مصر

هشام عز العرب، فيتو
هشام عز العرب، فيتو

صندوق النقد، كشف هشام عز العرب، الخبير المصرفي والرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، عن مشكلة صندوق النقد الدولي، مع مصر.

تخارج الدولة من الاقتصاد

وقال “عز العرب” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”: “وفد صندوق النقد الدولي الذي جاء من أجل المراجعة الرابعة لـبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر، مشكلتهم الحقيقية والأساسية المتعلقة بعدم تخارج الدولة من الاقتصاد وتهميش القطاع الخاص”.

مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد

وتابع: "صندوق النقد الدولي هو وجهة نظره لازم نسبة القطاع الخاص تبقى 70% في الاقتصاد مع خروج الدولة بشكل واضح، وتخفيض خدمة الدين التي تمثل أكثر من 65% من المصروفات السنوية، ولو عايزين نخفض الديون يجب أن نقدم على بيع الأصول".

حجم الأصول مقابل الديون

ولفت: "يجب أن نعرف حجم أصولنا مقارنة بحجم الديون، للأسف إحنا مستمرين في حلب نفس البقرة مع إن فيه مناطق تانية قادرين نوفر من خلالها حصيلة كويسة، هناك مشكلة في المهن الحرة والاقتصاد الموازي، يجب عمل إجراءات إصلاحية كبيرة".

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وأكد هشام عز العرب: "أنا متفائل جدا لأن البلد دي غنية وياما دقت على الراس طبول، وعدينا بتجارب سودة وتجاوزناها".

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