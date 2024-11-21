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اقتصاد

اقتصادي: مصر ستحصل على مليار و300 مليون دولار بعد إعلان صندوق النقد إتمام المراجعة

صندوق النقد الدولي،
صندوق النقد الدولي، فيتو

قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي: فريق  صندوق النقد الدولي استحسن عددا من الإجراءات الاقتصادية الإصلاحية التي قامت بها مصر الفترة الأخيرة.

عمل صندوق النقد الدولي

ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة “إم بي سي مصر”، إلى أن لجنة صندوق النقد الدولي أنهت عملها في مصر اليوم.

الدفعة الرابعة من قرض صندوق النقد 

وأشار إلى أن مصر ستحصل على مليار و300 مليون دولار بعد إعلان صندوق النقد الدولي إتمام المراجعة في 10 أو 15 ديسمبر المقبل.

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حزمة إجراءات الإصلاح الاقتصادي

وأوضح أن صندوق النقد يطلب من مصر حزمة من الإجراءات لاستكمال المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، لافتًا إلى أن العامل الزمني عنصر مؤثر في تطبيق الإجراءات بالنسبة للشارع المصري.

اختتام بعثة صندوق النقد الدولي أمس الأربعاء زيارتها لمصر

وكشف صندوق النقد الدولي، أمس الأربعاء، أن البنك المركزي المصري أكد التزامه بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن، لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية.

واختتمت بعثة صندوق النقد الدولي، أمس الأربعاء، زيارتها لمصر لإجراء المراجعة الرابعة في إطار تسهيل الصندوق الممدد بحسب العين الإخبارية.

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