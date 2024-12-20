الجمعة 20 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

نتائج مباريات الجولة العاشرة للمجموعة الأولى بدوري القسم الثاني ب

دوري القسم الثاني
دوري القسم الثاني ب

دوري القسم الثاني ب، أقيمت اليوم الجمعة مباريات الجولة العاشرة للمجموعة الأولى، في إطار منافسات مسابقة دوري القسم الثاني "ب”. 

نتائج مباريات الجولة العاشرة للمجموعة الأولي بدوري القسم الثاني “ب”

الأقصر ضد كيما أسوان  1ـ 1

النصر للتعدين ضد شبان قنا  2ـ0

طهطا ضد قوص 0ـ0 

الألومنيوم ضد المدينة المنورة 0ـ0

مركز شباب سوهاج ضد مكادي  (غدا)

نتائج  مباريات  الجولة الأولى لمجموعتي الصعيد  بدوري القسم الثاني "ب"

المجموعة الأولى 

الأقصر ضد كيما أسوان  1ـ 0 

النصر للتعدين ضد شبان قنا  1ـ1 

مركز شباب سوهاج ضد مكادي  1ـ1 

طهطا ضد قوص 0ـ0 

الألومنيوم ضد المدينة المنورة 3ـ1

المجموعة الثانية 

 تليفونات بني سويف ضد الواسطي  0ـ2 

أسمنت أسيوط ضد توت عنخ آمون  1ـ2 

نجوم مصر ضد مصر المقاصة  0ـ1 

بني مزار ضد المنيا  0ـ2 

 مركز شباب طامية ضد البداري 1-1 

الفيوم ( باي ) 

نتائج  مباريات الجولة الثانية لمجموعتي الصعيد  بدوري القسم الثاني "ب"

المجموعة الأولى 

قوص ضد كيما أسوان 1ـ3

مركز شباب سوهاج ضد شبان قنا  0ـ2 

الألومنيوم ضد مكادي  2ـ1

طهطا ضد النصر للتعدين  1ـ2 

الأقصر ضد المدينة المنورة  1ـ0 

 المجموعة الثانية 

 المنيا ضد تليفونات بني سويف 0ـ0

أسمنت أسيوط ضد الواسطي  2ـ0

مسار ضد طامية 2ـ0

 مصر المقاصة ضد بني مزار 2ـ0

 الفيوم ضد البداري 1ـ2 

نجوم مصر ( باي ) 

نتائج  مباريات الجولة الثالثة لمجموعتي الصعيد بدوري القسم الثاني "ب"

المجموعة الأولي 

قوص ضد المدينة المنورة 0ـ3

النصر للتعدين ضد مركز شباب سوهاج 1ـ1

الألومنيوم ضد شبان قنا 2ـ0

طهطا ضد كيما أسوان 3ـ0

الأقصر ضد مكادي 0ـ0

المجموعة الثانية 

أسمنت أسيوط ضد تليفونات بني سويف 1ـ0

مسار ضد الفيوم 2ـ1

مصر المقاصة ضد المنيا 1ـ0

نجوم مصر ضد البداري 1ـ0

طامية ضد الواسطى  1-1 

بني مزار ( باي ) 

نتائج  مباريات الجولة الرابعة لمجموعتي الصعيد  بدوري القسم الثاني "ب"

المجموعة الأولى 

مكادي ضد قوص 1ـ1

المدينة المنورة ضد طهطا 2ـ1 

كيما أسوان ضد النصر للتعدين 0ـ1 

شبان قنا ضد الأقصر 0ـ0

مركز شباب سوهاج ضد الأولومنيوم 3ـ2 

المجموعة الثانية

المنيا ضد أسمنت أسيوط 0ـ1 

تليفونات بني سويف ضد طامية 5ـ1 

الواسطي ضد الفيوم 2ـ0

مسار ضد نجوم مصر 2ـ0

البداري ضد بني مزار 1ـ1

مصر المقاصة ( باي ) 

نتائج  مباريات الجولة الخامسة لمجموعتي الصعيد  بدوري القسم الثاني "ب"

المجموعة الأولى 

طهطا ضد مكادي 0ـ0
قوص ضد شبان قنا 1ـ0
الاقصر ضد ش سوهاج 4ـ2
النصرللتعدين ضد الألومنيوم 1ـ0
كيما اسوان ضد المدينة المنورة  0ـ1

المجموعة الثانية 

بني مزار ضد مسار 1ـ1 

الفيوم ضد تليفونات بني سويف 1ـ2 

مصر المقاصة  ضد البداري 1ـ0

نجوم مصر ضد الواسطي 3ـ0 

أسمنت أسيوط ضد طامية 1ـ0 

المنيا ( باي ) 

نتائج مباريات الجولة السادسة للمجموعة الأولي بدوري القسم الثاني “ب”

مركز شباب سوهاج ضد قوص 3ـ2 

شبان قنا ضد طهطا 1ـ0 

مكادي ضد كيما أسوان 1ـ0 

المدينة المنورة ضد النصر للتعدين 0ـ1 

الالومنيوم ضد الاقصر 3ـ3 

نتائج مباريات الجولة السابعة للمجموعة الأولي بدوري القسم الثاني “ب”

قوص ضد الألومنيوم 1ـ1 

طهطا ضد مركز شابا سوهاج 0ـ0 

كيما أسوان ضد شبان قنا 1ـ0 

المدينة المنورة ضد مكادي 2ـ1 

النصر للتعدين ضد الأقصر 2ـ3

نتائج مباريات الجولة الثامنة للمجموعة الأولي بدوري القسم الثاني “ب”

الأقصر ضد قوص 1ـ1 

الألومنيوم ضد طهطا3ـ0 

شباب سوهاج ضد كيما أسوان 3ـ1 

شبان قنا ضد المدينة المنورة 2ـ3 

النصر للتعدين ضد مكادي 1ـ0 

نتائج مباريات الجولة التاسعة للمجموعة الأولي بدوري القسم الثاني “ب”

المدينة المنورة ضد سوهاج 1-0 

الألومنيوم ضد كيما أسوان 2-1 

قوص ضد النصر للتعدين 0-0 

طهطا ضد الاقصر 2-1 

مكادي ضد شبان قنا 0-0 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دوري القسم الثاني دوري القسم الثاني ب المدينة المنورة الالومنيوم النصر للتعدين

مواد متعلقة

رسميا، إقامة دوري المحترفين خلال شهر رمضان تحت الأضواء الكاشفة

نتائج مباريات الجولة الـ12 لمجموعتي بحري بدوري القسم الثاني ب
ads

الأكثر قراءة

عبد الواحد السيد يتعرض لـ حادث سير

إصابة 7 أشخاص في انهيار شرفة عقار بالإسكندرية

بالأسماء، وزيرة التنمية المحلية تكشف تفاصيل حركة المحليات الجديدة

تكاثر السحب الممطرة على السواحل الشرقية وتحذير من أجواء شديدة البرودة ليلا

تشمل 184 قيادة جديدة، تفاصيل أكبر حركة تغييرات في تاريخ المحليات

جمعية اللاعبين المحترفين تمنح محمد صلاح جائزة أفضل لاعب لشهر نوفمبر

أول رد من حورية فرغلي على رفض ناهد السباعي تقبيلها (فيديو)

يسكنه 6 أسر، سقوط سقف عقار من 4 أدوار في المنصورة

منوعات

المزيد

ماليزيا تستأنف البحث عن طائرة ركاب مفقودة منذ 10 سنوات

تفاصيل مثيرة عن "مقبرة" المركبة الفضائية على الكوكب الأحمر

دراسة: معدلات التوحد المرتفعة عالميا تدق ناقوس الخطر

الرواد الروس ينجزون مهمتهم في الفضاء المكشوف

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الجمعة بالبورصات العالمية

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الجمعة 20 ديسمبر

أسعار الخضار اليوم الجمعة، البطاطس تبدأ من 5 جنيهات بسوق العبور

سعر الأرز اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مبيعات السيارات الكروس أوفر في أول 10 شهور من 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة "قاضي الشريعة" الإمام الشافعي (4 – 5)

تفسير رؤية القزم في المنام وعلاقتها بالوقوع في الهموم والأحزان

"قرناء السوء".. تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 25 من سورة فصلت

المزيد
الجريدة الرسمية