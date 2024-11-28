دوري القسم الثاني ب، أُقيمت اليوم الخميس مباريات في الجولة الثامنة للمجموعة الثالثة في إطار منافسات مسابقة دوري القسم الثاني ب”.

نتائج مباريات الجولة الثامنة للمجموعة الثالثة بدوري القسم الثاني "ب"

بورفؤاد ضد 6 أكتوبر 1-1

العبور ضد مستقبل وطن 3-0

نجمة سيناء ضد المريخ 0-1

الشمس ضد الشرقية 1-0

جنوب سيناء ضد النصر 1-5

نتائج مباريات الجولة الأولى لمجموعة القاهرة بدوري القسم الثاني "ب"

المجموعة الثالثة

6 أكتوبر ضد المستقبل سبورت 1ـ1

بورفؤاد ضد النصر 1ـ2

العبور ضد المريخ 3ـ1

الشمس ضد نجمة سيناء 2ـ0

جنوب سيناء ضد الشرقية 1-1

المجموعة الرابعة

تيم إف سي ضد دياموند 1ـ1

جمهورية شبين ضد الإنتاج الحربي 1ـ1

بنها ضد إيسترن كومباني 0 ـ 0

الو ايجيبت ضد اتحاد الشرطة 0 ـ 0

مصر للتأمين ضد البلاستيك 1ـ 1

النجوم ( باي )

نتائج مباريات الجولة الثانية لمجموعة القاهرة بدوري القسم الثاني "ب"

المجموعة الثالثة

6 أكتوبر ضد النصر 0ـ2

بورفؤاد ضد المريخ 0ـ0

العبور ضد الشرقية 0ـ0

جنوب سيناء ضد نجمة سيناء 1ـ2

الشمس ضد مستقبل وطن 1-0

المجموعة الرابعة

مصر للتأمين ضد الإنتاج الحربي 1ـ3

بنها ضد اتحاد الشرطة 1ـ3

النجوم ضد إيسترن كومباني 2ـ3

جمهورية شبين ( باي )

الو ايجيبت ضد دياموند 0-1

تيم إف سي ضد البلاستيك 1-0

نتائج مباريات الجولة الثالثة لمجموعة القاهرة بدوري القسم الثاني "ب"

المجموعة الثالثة

مستقبل وطن ضد النصر 0-0

بورفؤاد ضد الشرقية 3-2

العبور ضد نجمة سيناء 2-1

الشمس ضد جنوب سيناء 0-0

6 أكتوبر ضد المريخ 1-1

المجموعة الرابعة

بنها ضد دياموند 2-1

النجوم ضد اتحاد الشرطة 3-1

جمهورية شبين ضد إيسترن كومباني 0-0

الو ايجيبت تيم إف سي 1-2

الإنتاج الحربي ضد البلاستيك 2-2

مصر للتأمين ( باي )

نتائج مباريات الجولة الرابعة لمجموعة القاهرة بدوري القسم الثاني "ب"

المجموعة الثالثة

الشرقية ضد 6 أكتوبر 3-2

النصر ضد الشمس 1-0

المريخ ضد مستقبل وطن 0-0

نجمة سيناء ضد بورفؤاد 0-1

جنوب سيناء ضد العبور 0-2

المجموعة الربعة

بنها ضد تيم إف سي 1-2

النجوم ضد دياموند 2-0

جمهورية شبين ضد اتحاد الشرطة 1-1

الو ايجيبت ضد البلاستيك 1-1

الإنتاج الحربي ( باي )

مصر للتأمين ضد إيسترن كومباني 1-1.

نتائج مباريات الجولة الخامسة لمجموعة القاهرة بدوري القسم الثاني "ب"

المجموعة الثالثة

6 أكتوبر ضد نجمة سيناء 1ـ0

بورفؤاد ضد جنوب سيناء 2ـ1

الشمس ضد العبور 0ـ2

مستقبل وطن ضد الشرقية 1ـ0

النصر ضد المريخ 3ـ0

المجموعة الرابعة

بنها ضد اليو ايجيبت 2-1

مصر للتأمين ضد اتحاد الشرطة 1-0

جمهورية شبين ضد دياموند 1-0

النجوم ضد تيم اف سي 0-0

الإنتاج الحربي ضد إيسترن كومباني 1ـ1

البلاستيك ( باي)

نتائج مباريات الجولة السادسة للمجموعة الثالثة بدوري القسم الثاني "ب"

نجمة سيناء ضد مستقبل وطن 2ـ1

الشرقية ضد النصر 1ـ1

المريخ ضد الشمس 2ـ0

العبور ضد بورفؤاد 0ـ0

جنوب سيناء ضد 6 أكتوبر 1ـ2

نتائج مباريات الجولة السابعة للمجموعة الثالثة بدوري القسم الثاني "ب"

النصر ضد نجمة سيناء 1-0

العبور ضد 6 أكتوبر 3-2

المريخ ضد الشرقية 2-0

الشمس ضد بورفؤاد 0-0

المستقبل سبورت ضد جنوب سيناء 2-1

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