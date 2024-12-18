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رياضة

رسميا، إقامة دوري المحترفين خلال شهر رمضان تحت الأضواء الكاشفة

دوري المحترفين
دوري المحترفين

دوري المحترفين، أعلن اتحاد الكرة اليوم الأربعاء جدول مباريات دوري القسم الثاني أ “ دوري المحترفين ” بعد إجراء تعديلات علي مواعيد مباريات المسابقة. 

وشهد جدول دوري المحترفين المعدل إقامة مباريات من المسابقة خلال شهر رمضان لأول مرة في تاريخ بطولة دوري المحترفين، حيث لم تشهد النسخة الأولي من المسابقة إقامة أي مباراة في رمضان، حيث حصلت الفرق المشاركة على راحة خلال الشهر المبارك.

وترتب علي إقامة مباريات المسابقة في شهر رمضان خوض الفرق مبارياتها خلال هذا الشهر تحت الأضواء الكاشفة لأول مرة أيضا، وذلك نظرا لإقامة المباريات ليلًا. 

جدول مباريات دوري المحترفين المعدل 

وتشهد بطولة دوري المحترفين منافسة قوية بين الفرق المشاركة من أجل تصدر البطولة واحتلال المراكز الثلاثة الأولى من أجل التأهل للممتاز. 

شروط ونظام دوري المحترفين

وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يعرف ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025. 

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20  فريقا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب. 

ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب". 

ويسمح بتواجد 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، والطبي والإداري، وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين. 

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

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