إسرائيل تستعد لشن هجوم جديد على اليمن والأمم المتحدة تطالب بضبط النفس

نقلت القناة 14 الإسرائيلية عن مسؤولين أمنيين قولهم إن إسرائيل تستعد لهجوم جديد ضد الحوثيين في اليمن.

نتنياهو يتوعد الحوثيين بـ"الطريقة الصعبة"

وتوعد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الخميس، بتنفيذ مزيد من الهجمات على الحوثيين، بعد أن قصف سلاح الجو الإسرائيلي صباحا أهدافا استراتيجية في ميناء الحديدة وفي عمق اليمن، مشيرا إلى أن الحوثيين سيتعلمون "بالطريقة الصعبة".

وأكد نتنياهو، في مقطع فيديو، أن هذه الضربات تأتي ردًّا على الهجمات المتكررة التي شنها الحوثيون ضد أهداف مدنية في إسرائيل.

وأضاف: "لقد فعلنا ذلك ردًّا على هجمات الحوثيين التي تستهدف المدنيين في إسرائيل. إنهم لا يهاجموننا فقط، بل يستهدفون العالم بأسره، بما في ذلك تهديد طرق الشحن والتجارة الدولية".

وتابع: "إسرائيل تعمل ضد الحوثيين نيابة عن المجتمع الدولي بأكمله، وهذا ما يدركه الأمريكيون وغيرهم جيدا".

وأشار رئيس الحكومة الإسرائيلية إلى أن الحوثيين، الذين يعتبرهم جزءا من "محور الشر الإيراني"، سيتعلمون الدرس بـ"الطريقة الصعبة" أنه لا يمكن السكوت على الأضرار التي يلحقونها بإسرائيل، مشددًا على أن كل من يهاجم إسرائيل سيضطر لدفع ثمن باهظ.

مواجهة مفتوحة مع إسرائيل

من جانبه قال عبد الملك الحوثي، يوم الخميس، إن جماعته "في حالة حرب ومواجهة مفتوحة مع إسرائيل".

وذكر الحوثي، في كلمة له، أن "الوضع غير آمن لشركات الطيران في مطار بن جوريون، وعليها ألا تعود للطيران".

وأوضح أنه "تم إطلاق الصاروخ الفرط صوتي باتجاه وزارة الدفاع في تل أبيب تزامنا مع الغارات الإسرائيلية على اليمن".

ووفق الحوثي فإن الهجمات الإسرائيلية على اليمن الخميس أوقعت تسعة مدنيين.

جهود الحل السياسي في اليمن

ومن جانبه أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن قلقه البالغ إزاء الهجمات المتبادلة بين جماعة الحوثي اليمنية، وإسرائيل، معتبرًا التصعيد يقوض جهود الوساطة التي يقودها مبعوثه لإنهاء الصراع الذي يدخل عامه العاشر في اليمن.



وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في بيان نشره موقع المنظمة، إن "الأمين العام يتابع بقلق بالغ التقارير الواردة بشأن غارات جوية إسرائيلية شُنت الخميس على موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى والمناطق المحيطة بها في الحديدة ومحطات كهرباء في صنعاء في اليمن".

وأضاف، "يساور الأمين العام بالغ القلق إزاء الإطلاق المتزامن للصواريخ الباليستية من قبل الحوثيين باتجاه إسرائيل، التي ضربت وألحقت أضرارا جسيمة في إحدى المدارس وسط إسرائيل".



وتابع، "تشير التقارير الأولية إلى سقوط ضحايا مدنيين، من بينهم تسعة قتلى وثلاثة جرحى، بالإضافة إلى أضرار كبيرة لحقت بموانئ البحر الأحمر مما سيؤدي إلى الحد من قدرات الموانئ بشكل فوري وملحوظ".



واعتبر أن هجمات "الحوثي" في البحر الأحمر تهدد استقرار الإقليم، بالقول: "الغارات الجوية تأتي بعد نحو عام من أعمال الحوثيين التصعيدية في البحر الأحمر والمنطقة، التي تهدد أرواح المدنيين والاستقرار الإقليمي وحرية الملاحة البحرية".



ونقل المتحدث الأممي، عن الأمين العام دعوة جميع الأطراف إلى "الامتثال بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني واحترام وحماية المدنيين وكذلك البنى التحتية المدنية".



وذكر أن "الأمين العام لايزال يشعر ببالغ القلق إزاء خطر المزيد من التصعيد في المنطقة، ويواصل حث الجميع على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس".

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