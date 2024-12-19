وزير الطاقة الإسرائيلي: لن يكون هناك استقرار بالشرق الأوسط حتى نسقط الحكم في إيران

صرح إيلي كوهين وزير الطاقة الإسرائيلي، اليوم الخميس، بأن إيران جلبت الدمار إلى غزة ولبنان وسوريا، وهي الآن تجلب الدمار إلى اليمن.



ونشر كوهين تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، صباح اليوم الخميس، أوضح من خلالها أنه "لن يكون هناك استقرار في الشرق الأوسط حتى نسقط حكم الإرهاب في طهران"، على حد قوله.

وفي وقت سابق، صباح اليوم الخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي، أن صفارات الإنذار دوت في عدة مناطق بوسط إسرائيل بعد إطلاق مقذوف من اليمن.

وقال إن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت صاروخًا تم إطلاقه من اليمن.

وقال الجيش الإسرائيلي: "بعد إطلاق صفارات الإنذار في مناطق عدة وسط إسرائيل، قامت القوات الجوية الإسرائيلية باعتراض صاروخ واحد أُطلق من اليمن قبل دخوله الأراضي الإسرائيلية".

بينما أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة "الحوثي" اليمنية، بأن الطيران الإسرائيلي شن عدة غارات جوية على مناطق مختلفة من اليمن.

وقالت قناة "المسيرة" اليمنية إن "غارات عدوانية استهدفت محطتي كهرباء حزيز وذهبان المركزيتين جنوب وشمال العاصمة صنعاء"، مشيرةً إلى أن "سلاح الجو الإسرائيلي شن غارات على صنعاء".

بلغت حصيلة قتلى وجرحى القصف الإسرائيلي على ميناء ومنشأة نفطية لجماعة الحوثي في محافظة الحديدة غرب اليمن 20 شخصًا.

وأفاد مصدر في السلطة المحلية بصنعاء لـ "ريا نوفوستي" بأن مقاتلات إسرائيلية قصفت بـ 6 غارات محطتي توليد الكهرباء في منطقتي حزيَّز وذهبان (جنوب وشمال صنعاء)، أدتا إلى اندلاع حرائق هائلة وتدمير أجزاء واسعة من المحطتين الرئيسيتين، مضيفًا أن المقاتلات الإسرائيلية شنت غارتين على معسكر ضبَّوة التابع لقوات الحرس الجمهوري "نخبة الجيش اليمني سابقًا" جنوب صنعاء.

وذكر المصدر أن المقاتلات الإسرائيلية قصفت بـ 4 غارات منشآت في ميناء الحديدة، واستهدفت بغارتين منشأة رأس عيسى النفطية التي تضم رصيفًا نفطيًّا وصهاريج لتخزين النفط في مديرية الصلِّيف (70 كم) شمال غربي محافظة الحديدة.

من جانبه، قال أفيخاي أدرعي، متحدث الجيش الإسرائيلي في بيان له اليوم الخميس، إنه "بعد المصادقة على خطط الهجوم من قبل وزير الدفاع شنت طائرات حربية لسلاح الجو بتوجيه من هيئة الاستخبارات وسلاح البحرية قبل قليل سلسلة غارات طالت أهدافًا عسكرية لنظام الحوثي في القطاع الساحلي الغربي وفي عمق اليمن".

والأسبوع الماضي، أعلنت جماعة "الحوثي" اليمنية، مهاجمة هدف وصفته بـ "الحيوي" في إسرائيل بصاروخ باليستي فرط صوتي، ضمن هجماتها التي تشنها منذ عام على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا، وتبررها الجماعة بأنها إسناد للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

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