الكشف عن عدد قتلى ومصابي القصف الإسرائيلي لليمن (فيديو)

بلغت حصيلة قتلى وجرحى القصف الإسرائيلي على ميناء ومنشأة نفطية لجماعة الحوثي في محافظة الحديدة غرب اليمن 20 شخصًا.

وأفاد مصدر في السلطة المحلية بصنعاء لـ "ريا نوفوستي" بأن مقاتلات إسرائيلية قصفت بـ 6 غارات محطتي توليد الكهرباء في منطقتي حزيَّز وذهبان (جنوب وشمال صنعاء)، أدتا إلى اندلاع حرائق هائلة وتدمير أجزاء واسعة من المحطتين الرئيسيتين، مضيفا أن المقاتلات الإسرائيلية شنت غارتين على معسكر ضبَّوة التابع لقوات الحرس الجمهوري "نخبة الجيش اليمني سابقًا" جنوب صنعاء.

🔴 طائرات الاحتلال تشن سلسلة غارات عنيفة على أهداف عديدة في الحديدة وصنعاء منها منظومة الكهرباء والميناء pic.twitter.com/jnDUpJEvFX — ساحات - عاجل 🇵🇸 (@Sa7atPl) December 19, 2024

وذكر المصدر أن المقاتلات الإسرائيلية قصفت بـ 4 غارات منشآت في ميناء الحديدة، واستهدفت بغارتين منشأة رأس عيسى النفطية التي تضم رصيفًا نفطيًّا وصهاريج لتخزين النفط في مديرية الصلِّيف (70 كم) شمال غربي محافظة الحديدة.

من جانبه، قال أفيخاي أدرعي، متحدث الجيش الإسرائيلي في بيان له اليوم الخميس، إنه "بعد المصادقة على خطط الهجوم من قبل وزير الدفاع شنت طائرات حربية لسلاح الجو بتوجيه من هيئة الاستخبارات وسلاح البحرية قبل قليل سلسلة غارات طالت أهدافًا عسكرية لنظام الحوثي في القطاع الساحلي الغربي وفي عمق اليمن".

🚨عاجل: #إسرائيل تقصف #اليمن وتستهدف محطة الحزيز للطاقة جنوب العاصمة #صنعاء وعدد من محطات توليد الطاقة في صنعاء و#الحديدة واستهدفت أيضا معسكرات تابعة لمليشيا #الحوثي المدعومة من #إيران



"ياواش ياواش" 😌 pic.twitter.com/P1uwpQba7l — محمد.. ( ابو عبدالعزيز ).. (@cr7_50_) December 19, 2024

وأضاف البيان أن "قوات نظام الحوثي تستخدم الأهداف التي تم استهدافها في أنشطتها، حيث تضرب هذه الغارات نظام الحوثي بحيث تمنع استخدام هذه البنى التحتية لأغراض عسكرية بما فيها نقل الوسائل القتالية الإيرانية إلى المنطقة"، مشيرًا إلى أن "الحوثي" نفذوا "هجمات متكررة ضد دولة إسرائيل شملت إطلاق مسيرات وصواريخ أرض أرض نحو الأراضي الإسرائيلية حيث تم اعتراض معظمها بنجاح".

استهداف محطة الطاقة المركزية وعدة محطات كهرباء في مدينتي #صنعاء و#الحديدة، بواسطة غارات جوية "مجهولة" يُحتمل أن تكون إسرائيلية، في الساعة الأخيرة كما استهدفت الغارات أيضًا معسكرات عسكرية تديرها جماعة الحوثي الإرهابية.#اليمن #Yemen https://t.co/l1uhokQTL5 pic.twitter.com/MqadvI7DG3 — المحامي علي العولقي (@lawlaqi2) December 19, 2024

وفجر اليوم، قال متحدث الجيش الإسرائيلي في بيان له: "عقب التحذيرات التي تم تفعيلها قبل قليل وسط البلاد، تم اعتراض صاروخ أطلق من الأراضي اليمنية قبل أن يعبر إلى أراضي البلاد".

وأضاف: "تم تفعيل التحذير من الصواريخ والصواريخ خوفا من سقوط شظايا نتيجة الاعتراض".

استهداف محطة الطاقة المركزية وعدة محطات كهرباء في مدينتي #صنعاء و#الحديدة، بواسطة غارات جوية "مجهولة" يُحتمل أن تكون إسرائيلية، في الساعة الأخيرة كما استهدفت الغارات أيضًا معسكرات عسكرية تديرها جماعة الحوثي الإرهابية.#اليمن #Yemen pic.twitter.com/JmkycFTzhQ — علي ناصر العولقي (@a_n_alawlaqi) December 19, 2024

من جانب آخر، قالت الشرطة الإسرائيلية في بيان لها: "تلقت شرطة إسرائيل بلاغات عن سقوط شظايا اعتراضية في إحدى بلدات منطقة تل أبيب، ما أدى إلى أضرار مادية دون تسجيل إصابات بشرية".

وأوضحت أن الشرطة "وخبراء المتفجرات، يعملون على تأمين المكان، وتدعو السكان إلى الابتعاد عن المنطقة واتباع تعليمات الجهات الأمنية لتجنب المخاطر وضمان سلامة الجميع".

وكانت جماعة الحوثي، قد كشفت في 6 أكتوبر الماضي، عن مهاجمة إسرائيل خلال عام، بأكثر من ألف صاروخ وطائرة مُسيرة، إسنادا للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، في مواجهة الجيش الإسرائيلي.

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