الخميس 19 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

الجيش الإسرائيلي يصدر بيانا لكشف ما يحدث في تل أبيب والصور والفيديوهات تفضحه

آثار الدمار في تل
آثار الدمار في تل أبيب بسبب صاروخ يمني، فيتو

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، أن صفارات الإنذار دوت في عدة مناطق بوسط إسرائيل بعد إطلاق مقذوف من اليمن.


وقال إن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت صاروخًا تم إطلاقه من اليمن

 

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان عبر "تلجرام": "بعد إطلاق صفارات الإنذار في مناطق عدة وسط إسرائيل، قامت القوات الجوية الإسرائيلية باعتراض صاروخ واحد أُطلق من اليمن قبل دخوله الأراضي الإسرائيلية".

وأضاف البيان: "كما تم تفعيل صفارات الإنذار بسبب احتمالية تساقط الحطام الناتج عن عملية الاعتراض".

وقبل قليل أفاد إعلام إسرائيلي، بأن أكثر من مليون شخص هرعوا إلى الملاجئ عقب سقوط صاروخ شرق تل أبيب، وسماع دوي صفارات الإنذار بتل أبيب.

انتشار سيارات الإسعاف
وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن سيارات الإسعاف هرعت إلى مكان سقوط شظايا الصاروخ الباليستي الذي جرى إطلاقه من اليمن، كما أن سيارات الإسعاف تنتشر في تل أبيب.

وتحدثت عن إصابات مادية ببعض العجلات والسيارات في تل أبيب، وأيضًا تضررت إحدى المدارس بالمدينة.


والأسبوع الماضي، أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، مهاجمة هدف وصفته بـ "الحيوي" في إسرائيل بصاروخ باليستي فرط صوتي، ضمن هجماتها التي تشنها منذ عام على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا، وتبررها الجماعة بأنها إسناد للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

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