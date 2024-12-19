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خارج الحدود

تقارير عبرية: توقعات باستقالة رئيس الأركان الإسرائيلي نهاية يناير المقبل

هرتسي هاليفي، فيتو
هرتسي هاليفي، فيتو

توقع وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم، استقالة رئيس الأركان، هرتسي هاليفي، من منصبه نهاية يناير المقبل.

 

توقعات بإستقالة رئيس الأركان الإسرائيلي يناير المقبل

ونقلت القناة الـ14 الإسرائيلية، أن وزير الدفاع يسرائيل كاتس يتوقع استقالة رئيس الأركان هرتسي هاليفي نهاية يناير المقبل، بعد عرض تقارير التحقيق بشأن 7 أكتوبر فى إشارة إلى طوفان الأقصى.

ووفق القناة، أن وزير الدفاع الإسرائيلي، يفكر في خطوات إضافية ضد ضباط كبار بشأن المسؤولية عن إخفاقات 7 أكتوبر.

5 مرشحين لمنصب رئيس الأركان بجيش الاحتلال الإسرائيلي

تداولت وسائل إعلام عبرية نهاية نوفمبر الماضي، أسماء 5 مرشحين لمنصب رئيس الأركان بجيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي تحدثت التقارير عن رحيله نهاية يناير.

وقدمت "القناة 13" العبرية قائمة من 3 مرشحين لخلافة رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي.

ويأتي ذلك بعد تلميحات هاليفي حول عزمه تقديم استقالته فور الانتهاء من التحقيقات حول أحداث 7 أكتوبر.

 

مسؤول طوفان الأقصى

ويعد هاليفي آخر مسئول إسرائيلي لهجوم "طوفان الأقصى" الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر 2023.

 

اللواء إيال زمير أقوى المرشحين لخلافة هاليفي 

ووفق "القناة 13"، فإن أقوى المرشحين لخلافة هاليفي اللواء إيال زمير، وهو مدير عام مكتب وزير الحرب، ولم يكن في الخدمة يوم 7 أكتوبر ومعروف بقربه من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وبعد إقالة وزير الدفاع السابق يوآف جالانت، عرض زمير الاستقالة، لكن طُلب منه البقاء في منصبه.

والمرشح الثاني هو الجنرال أمير برعام، نائب رئيس الأركان، الذي كان في الخدمة خلال 7 أكتوبر، لكنه اختبأ منذ ذلك الحين، حتى لا يضعف موقفه في الترشح.

والاسم الأخير في القائمة هو قائد القيادة الشمالية أوري جوردين، الذي "لم يتحمل مسؤولية الفشل وقاد القتال بنجاح في القطاع الشمالي، وفق ترويج "القناة 13".

 

اسمان آخران

وثمة اسم رابع مطروح على الساحة، أشارت له صحيفة "معاريف" العبرية، هو إليعازر توليدانو، رئيس قسم الإستراتيجية، الذي يعد مقربًا من نتنياهو كذلك.

مع ذلك، فإن توليدو هو الأكثر ارتباطا مع أحداث 7 أكتوبر، لذلك يستبعده بعض المراقبين.

ودارت نقاشات حول اسم خامس، هو العميد أمير أفيفي رئيس حركة "الأمنيين"، الذي تردد اسمه فيما اعتُبر إنجازات إدارية وقيادية وعملياتية، وفق "معاريف".

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