الخميس 19 ديسمبر 2024
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حوادث

ضبط أقراص مخدرة بـ 6.5 مليون جنيه داخل مصنع ترامادول بالإسكندرية

العثور على مصنع لإنتاج
العثور على مصنع لإنتاج أقراص الترامادول المخدرة بالإسكندرية

 نجحت أجهزة الأمن فى ضبط 3 عناصر إجرامية  بتهمة تصنيع وإعادة تدوير الأقراص المخدرة بقصد الاتجار وبحوزتهم كمية من الأقراص المخدرة بالإسكندرية.

 

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ممارسة (3 عناصر إجرامية - مقيمين بمحافظة الإسكندرية)، نشاط إجرامى تخصص فى تصنيع وإعادة تدوير العقاقير المخدرة لمضاعفة كمياتها والإتجار بها مُتخذين من ورشة خاصة بهم كائنة بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى، وقيامهم بالترويج لنشاطهم الإجرامى عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

ضبط مصنع لإنتاج أقراص الترامادول المخدرة بالإسكندرية

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم (3000 قرص مخدر لعقار "الترامادول" – كمية مفتتة لأقراص الترامادول وزنت كيلو جرام – كمية من المواد والخامات المُستخدمة فى إعادة التدوير وزنت 100 كيلو جرام – عدد من الأدوات والمعدات المستخدمة فى إعادة التدوير)،  وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (6,5 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.


 جاء ذلك استمرارًا للنجاحات الأمنية المتوالية التى حققتها أجهزة  وزارة الداخلية فى مواجهة الجريمة بشتى صورها والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لتجار المواد والأقراص المخدرة لما تمثله من خطورة تلقى بظلالها على المجتمع وحفاظًا على النشء من الوقوع فى براثن الإدمان.

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