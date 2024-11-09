السبت 09 نوفمبر 2024
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حوادث

إحالة أجنبية متهمة بحيازة مواد مخدرة في مطار القاهرة للجنايات

مطار القاهرة الدولي،
مطار القاهرة الدولي، فيتو

أمرت نيابة النزهة بإحالة سيدة تحمل جنسية أجنبية تم ضبطها، وبحوزتها عدد من الأقراص المخدرة تشمل: لاريكا، تامول، ترامادول، بالإضافة إلى كمية من مخدر الحشيش في مطار القاهرة الدولي، إلى محكمة الجنايات. 

البداية كانت عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بميناء القاهرة الجوى من ضبط سيدة تحمل جنسية إحدى الدول أثناء إنهاء إجراءات سفرها على متن إحدى الرحلات الجوية وبحوزتها عدد من الأقراص المخدرة تشمل: لاريكا، تامول، ترامادول، بالإضافة إلى كمية من مخدر الحشيش مخبأة داخل حقائبها بالمخالفة للقانون.


إحالة أجنبية متهمة بحيازة مواد مخدرة في مطار القاهرة للجنايات

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لإحكام السيطرة الأمنية على المنافذ والموانئ المختلفة للبلاد، واتخاذ التدابير والإجراءات التأمينية اللازمة.

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نيابة النزهة محكمة الجنايات مطار القاهرة مخدر الحشيش ترامادول تامول لاريكا

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