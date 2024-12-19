الحماية المدنية تستجيب لاستغاثة مواطنة غير قادرة على الحركة ونقلها لأحد المستشفيات لتلقى العلاج

فى لفتة إنسانية؛ استجابت الحماية المدنية بالمنوفية، لاستغاثة مواطنة غير قادرة على الحركة ونقلها لأحد المستشفيات لتلقى العلاج.





تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية استغاثة من (إحدى المواطنات - مقيمة بدائرة مركز شرطة قويسنا) مريضة وغير قادرة على الحركة لنقلها لأحد المستشفيات لتلقى العلاج.

الحماية المدنية تستجيب لاستغاثة مواطنة غير قادرة على الحركة



وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالمنوفية لمحل البلاغ وتم مساعدتها ونقلها للمستشفى لتلقى العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لها.



وتقدمت المواطنة بالشكر لرجال الشرطة على الاستجابة الفورية وتلبية استغاثتها.

جاء ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى.

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