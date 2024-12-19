الخميس 19 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على تشكيل عصابى سرق هاتف محمول به محفظة إلكترونية من مالك مكتبة بـ15 مايو

القبض على تشكيل عصابى
القبض على تشكيل عصابى

 كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن سرقة هاتف محمول به محفظة إلكترونية من مالك مكتبة بالقاهرة، وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة

 تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام عدد من الأشخاص بسرقة هاتف محمول "مفعل به محفظة إلكترونية" من داخل إحدى المكتبات الكائنة بدائرة قسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة. 
 

وبالفحص تبين أنه تلقى  قسم شرطة 15 مايو بلاغا من (مالك مكتبة بدائرة القسم) باكتشافه سرقة هاتف المحمول (مفعل عليه محفظة إلكترونية) من داخل المكتبة الخاصة به. 

ضبط 29 بلطجيا وهاربا من المراقبة و88 فرد خرطوش خلال حملات بالمحافظات

ضبط 7 قضايا إتجار في المواد المخدرة خلال حملة أمنية بدمياط

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت الجهود إلى تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3 أشخاص - لأحدهم معلومات جنائية)، وبحوزة أحدهم "الهاتف المحمول المستولى عليه".

 

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وقرروا بقيام أحدهم بالدخول للمكتبة وطلب تحويل مبلغ مالى عبر محفظة إلكترونية ولدى مشاهدته للمجنى عليه حال قيامه بالتحويل والتعرف على الرقم السرى قام أخر بالدخول وسرقة الهاتف المحمول المشا ر إليه بأسلوب "المغافلة"، إلا أنهم لم يتمكنوا من تحويل مبالغ مالية لقيام المجنى عليه بإيقاف الخط، بإستدعاء المجنى عليه تعرف على الهاتف المستولى عليه واتهمهم بالسرقة.  
 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أجهزة الأمن بوزارة الداخلية أجهزة وزارة الداخلية القبض على تشكيل عصابى سرقة الهاتف المحمول سرقة هاتف محمول مديرية أمن القاهرة وزارة الداخلية

مواد متعلقة

حالة الطرق اليوم، احذر هذه الشوارع والميادين بالقاهرة والجيزة بها زحام مروري خانق

ضبط 29 بلطجيا وهاربا من المراقبة و88 فرد خرطوش خلال حملات بالمحافظات

الأمن يكشف قصة فيديو سيدة تقوم بحقن الفتيات باستخدام مخدر في المقطم

حملة أمنية تستهدف تنفيذ 668 حكما قضائيا و7 قضايا مخدرات في أسوان

تحرير 4 آلاف قضية سرقة كهرباء خلال حملات تفتيشية على المحال والعقارات

أخبار الحوادث اليوم، حقيقة عثور شخص على 8 ملايين جنيه بمطروح، مسجل خطر يقتل زوجته ببولاق أبو العلا، مصدر أمنى يكشف ملابسات فيديو خطف الأطفال،غلق كلي لمطلع كوبري الأميرية

ضبط 7 قضايا إتجار في المواد المخدرة خلال حملة أمنية بدمياط

بعد إقرار تعديلات قانون معهد معاونى الأمن، تفاصيل نظام الدراسة والمواد العلمية، الداخلية تسعى لإعداد شرطى عصرى متسلح بالعلم والتكنولوجبا
ads

الأكثر قراءة

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 19-12-2024 ببداية التعاملات

إيقاف حركة المترو بين محطتي هارون وهشام بركات

3205 جنيهات لهذا العيار.. تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس 19-12-2024 في الأسواق

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس 19-12-2024 بالبورصات العالمية

انقلب السحر على آبي أحمد، حشود الأمهرة يتظاهرون ضد جرائم حكومة إثيوبيا (فيديو)

أسماء سورة "التغابن" وفضلها والأحاديث الواردة بشأنها

قائمة المشاركين في قمة منظمة الدول الثماني بالعاصمة الجديدة

دولة عربية تسلم الكيان الصهيوني فلسطينيًّا نفذ عملية في إسرائيل

منوعات

المزيد

البرلمان الروسي يشدد المسئولية على بيع السجائر للقاصرين

ألمانيا تطلق سراح مئات السجناء بشكل مبكر لهذا السبب

مصرع 13 شخصًا في اصطدام قارب للبحرية الهندية بعبارة ركاب (فيديو)

قيدوها ووضعوا السلاح على رأسها، أشقاء يسرقون والدتهم تحت تهديد السلاح في العراق

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الشوفان اليوم الخميس 19-12-2024 في الأسواق

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس 19-12-2024 بالبورصات العالمية

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 19-12-2024 ببداية التعاملات

3205 جنيهات لهذا العيار.. تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس 19-12-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أبرز المرشحين للتواجد مع الأهلي في كأس العالم للأندية 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة "التغابن" وفضلها والأحاديث الواردة بشأنها

50 دعاء من السنة النبوية، رددها في ليلة الجمعة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 19 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية