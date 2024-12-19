القبض على تشكيل عصابى سرق هاتف محمول به محفظة إلكترونية من مالك مكتبة بـ15 مايو

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن سرقة هاتف محمول به محفظة إلكترونية من مالك مكتبة بالقاهرة، وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام عدد من الأشخاص بسرقة هاتف محمول "مفعل به محفظة إلكترونية" من داخل إحدى المكتبات الكائنة بدائرة قسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة.



وبالفحص تبين أنه تلقى قسم شرطة 15 مايو بلاغا من (مالك مكتبة بدائرة القسم) باكتشافه سرقة هاتف المحمول (مفعل عليه محفظة إلكترونية) من داخل المكتبة الخاصة به.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت الجهود إلى تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3 أشخاص - لأحدهم معلومات جنائية)، وبحوزة أحدهم "الهاتف المحمول المستولى عليه".

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وقرروا بقيام أحدهم بالدخول للمكتبة وطلب تحويل مبلغ مالى عبر محفظة إلكترونية ولدى مشاهدته للمجنى عليه حال قيامه بالتحويل والتعرف على الرقم السرى قام أخر بالدخول وسرقة الهاتف المحمول المشا ر إليه بأسلوب "المغافلة"، إلا أنهم لم يتمكنوا من تحويل مبالغ مالية لقيام المجنى عليه بإيقاف الخط، بإستدعاء المجنى عليه تعرف على الهاتف المستولى عليه واتهمهم بالسرقة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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