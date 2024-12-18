أخبار الفن اليوم، زوجة محمد رحيم تنهار بالبكاء في حفل تكريم اسمه بالأوبرا، نقابة الفنانين السوريين تعيد عضوية 100 نجم فصلهم بشار، إدراج أفلام مهرجان القاهرة السينمائي ضمن القائمة القصيرة للأوسكار

شهدت الساحة الفنية اليوم الأربعاء العديد من الأخبار الهامة من أبرزها انهيار زوجة محمد رحيم من بالبكاء في حفل تكريم اسمه بالأوبرا.

دخلت أنوسة كوتة أرملة محمد رحيم في نوبة بكاء، عقب وصولها لحفل تكريم اسم زوجها الراحل المقام في دار الأوبرا المصرية بحضور عدد كبير من نجوم الفن.



وأكدت أنوسة كوتة أنها تستعد الفترة المقبلة لطرح أغانيه التي لم تر النور بعد وفاته.

ويشارك في حفل تكريم اسم الراحل محمد رحيم، كل من الفنان تامر حسني ومحمد محيي ولطيفة وشذى ولطيفة ومحمد ثروت ومي فاروق وهيثم شاكر بالإضافة إلي إيهاب توفيق وسوما.

وصل منذ قليل الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة إلي حفل تكريم اسم الراحل محمد رحيم المقام في دار الأوبرا المصرية.



كما وصل أيضا إلي الحفل، أشقاء الراحل محمد رحيم وأبنائهم والملحن محمد يحيي والمطربة ساندي.

ويشارك في حفل تكريم اسم الراحل محمد رحيم، كل من الفنان تامر حسني ومحمد محيي ولطيفة وشذى ولطيفة ومحمد ثروت ومي فاروق وهيثم شاكر بالإضافة إلي إيهاب توفيق وسوما.

تكريم محمد رحيم في دار الأوبرا المصرية

قررت نقابة الفنانين السوريين إعادة عضويات كل الفنانين الذين ألغى النظام السابق عضويتهم إلى النقابة، وحسب المعلومات فإن هذا القرار يشمل أكثر من 100 فنان سوري.



وجاء في البيان الصادر عن نقيب الفنانين محسن غازي أنه بعد الاطلاع على جلسات مجلس نقابة الفنانين العائدة لعام 2015 وما يليها والمتضمنة فصل العديد من الفنانين لأسباب مالية وغيرها إن وجدت:

طرحت شركة Dc، أول تريلر تشويقي لفيلمها المنتظر Superman، والذي وصلت مدته لـ ٣٠ ثانية.



و كشفت رئيس شركة DC، جيمس جان عن سبب إزالة كلمة "Legacy"، من عنوان فيلم " Superman " الجديد.

وقال جان في تصريحات صحفية: “فكرت أن العنوان قد يحمل شعورًا بالنظر إلى الوراء... وهذه ليست مسألة تتعلق بالنظر إلى الوراء، بل هي تتعلق بالنظر إلى المستقبل”.

أعلنت الأكاديمية الأمريكية لفنون وعلوم السينما عن إدراج ثلاثة أفلام عُرضت في الدورة الـ45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي ضمن القائمة القصيرة لجائزة أفضل فيلم دولي. الأفلام هي "من المسافة صفر" من فلسطين، "ما زلت هنا" من البرازيل، و"داهومي" من السنغال.



أعرب رئيس المهرجان، الفنان حسين فهمي، عن سعادته بهذا الإنجاز قائلا: "إن إدراج هذه الأفلام في القائمة القصيرة للأوسكار ليس مجرد تكريم لصناعها، بل هو تأكيد على أن السينما جسر يربط بين الثقافات ويُعلي من قيم الإنسانية. مهرجان القاهرة كان وما زال منصة لإطلاق هذه الإبداعات، مما يثبت أن السينما المصرية في قلب المشهد الفني العالمي."

يواصل الفنان عمرو سعد تصوير عدد من المشاهد الخارجية لمسلسله الجديد سيد الناس المقرر عرضه خلال سباق رمضان القادم.

المشاهد التي يتم تصويرها عبارة عن مقابلة عمرو سعد مع عمته اعتماد الهواري، التي تلعب دورها الفنان إلهام شاهين داخل المقابر،لتخبره بكل ما يحدث في القرية بعد اختفائه منها، بسبب المطاردات التي يتعرض لها.

وكان محمد سامي مخرج مسلسل سيد الناس قرر إنشاء وحدة إخراج أخرى لتصوير بعض المشاهد الخارجية من العمل، والتي لا يتواجد بها الأبطال، تسهيلًا للانتهاء من تصوير أكبر عدد من مشاهد العمل.





انطلق منذ قليل حفل تكريم اسم الراحل محمد رحيم بدار الأوبرا المصرية، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.



وقال الدكتور مدحت العدل في الكلمة الافتتاحية للحفل:"مصر أول دولة تكرم القوى الناعمة ومحمد رحيم كان سببا في أننا نكرم الراحلين ونخلد أعمالهم"

قدم فريق “Urban Verbunk” المصري المجري، عرضًا استعراضيا رائعًا ومختلفًا في الحلقة النهائية ببرنامج “ArabsGotTalent”، على أغنية حبيبي يا نور العين للمطرب عمرو دياب.



فريق “Urban Verbunk” يبهر لجنة التحكيم

وأشاد كل من الإعلامي باسم يوسف والمطربة اللبنانية نجوى كرم والفنان ناصر القصبي والإعلامي علي جابر، بالعرض الذي قدمه فريق “Urban Verbunk”

وصل منذ قليل السيناريست مدحت العدل رئيس جمعية المؤلفين والملحنين إلي حفل تكريم اسم الراحل محمد رحيم المقام حاليا بدار الأوبرا المصرية.



وأكد مدحت العدل أن مشاركة جميع النجوم في الحفل كانت بمبادرة منهم، مشيرا إلي أن الفنان هيثم شاكر اعتذر عن المشاركة في الحفل، نظرا لتعرضه لأزمة صحية نقل على أثرها للمستشفي.

وأضاف مدحت العدل ان الراحل محمد رحيم له أعماله كثيرة لم تطرح بعد، ومن المفترض طرحها قريبا



ومن المقرر أن يشارك في حفل تكريم اسم الراحل محمد رحيم، كل من الفنان تامر حسني ومحمد محيي ولطيفة وشذى ولطيفة ومحمد ثروت ومي فاروق وهيثم شاكر بالإضافة إلي إيهاب توفيق وسوما.



أجابت الفنانة البحرينية حلا الترك على سؤال المتابعين لها على مواقع التواصل الاجتماعي، عن سبب غيابها عن الساحة الفنية هذه الفترة قائلة: بتقرب من ربنا.



خرجت حلا الترك، التي احتفلت مؤخرا بعرض الجزء الثاني من فيلم "سكر" الذي تشارك ببطولته في مهرجان البحر الأحمر السينمائي، في فيديو على حسابها على "سناب شات" أجابت فيه على أسئلة المتابعين.

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