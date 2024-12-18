أجرأ أدوار دينا الشربيني، 7 معلومات عن فيلم "الهنا اللي أنا فيه" قبل انطلاق عرضه الليلة

تستقبل دور العرض السينمائى المصري والعربي، اليوم الأربعاء 18 ديسمبر، فيلم اللايت كوميدي المعنون بــ "الهنا اللي أنا فيه"، الذي يقوم ببطولته كريم محمود عبد العزيز.

يأتي ذلك عقب أيام من انطلاق العرض الخاص لفيلم “الهنا اللي أنا فيه” يوم الأحد الماضي بإحدى السينمات بمنطقة الشيخ زايد بحضور جميع أبطاله وعدد من المخرجين والنقاد.

تفاصيل فيلم الهنا اللي أنا فيه

وقبل انطلاق عرضه بشاشات السينما رسميًّا تستعرض “فيتو” 7 معلومات عن “الهنا اللي أنا فيه” كالآتي:

فيلم الهنا اللي أنا فيه يشارك في بطولته رفقة الفنان كريم محمود عبد العزيز كل من الفنانة دينا الشربيني وياسمين رئيس والفنانة مريم الجندي، والفنان حاتم صلاح.. وغيرهم.

يأتي الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي، ويعد التعاون الأول بين الفنان كريم محمود عبد العزيز والسيناريست أيمن بهجت قمر وأيضًا المخرج خالد مرعي.

يقدم كريم محمود عبدالعزيز دور رجلًا أربعيني يعمل بلوجر وخبير فى العلاقات الزوجية ولكنه يعاني من حياته الزوجية رفقة زوجته الأولى “ايمان” والذي تجسدها الفنانة ياسمين رئيس.



تقدم ياسمين رئيس معاناة الزوجة الأولى عقب ارتباط زوجها بامرأة أخرى ولكن بشكل لايت كوميدي يتماشى مع الأجواء العامة للفيلم.

فيما تقدم الفنانة دينا الشربيني أجرأ أدوارها التمثيلية على الإطلاق فى شخصية “فوزية” الزوجة الثانية لكريم محمود عبد العزيز، وتظهر خلال أحداث الفيلم بمجموعة من الإطلالات والمشاهد الجرئية.

يقدم الفنان حاتم صلاح دور الصديق المقرب كريم محمود عبد العزيز، ويقدم حاتم أداءً كوميديًّا من طراز استثنائي خلال مشاهد الفيلم.

فيما تظهر الفنانة مريم أمين فى دور “ميريت” ويكون ظهورها كضيفة شرف ضمن أحدث العمل وهي الفتاة الذي يرغب حاتم صلاح الارتباط والزواج منها طوال أحداث الفيلم.

كريم محمود عبد العزيز

وفي سياق آخر، يستعد الفنان كريم محمود عبد العزيز لتصوير الجزء الثالث من مسلسل “البيت بيتي” رفقة الفنان مصطفى خاطر، حيث حقق الجزأين الأول والثاني من الفيلم نجاحًا كبيرًا.

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