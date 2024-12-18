الأربعاء 18 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

وزير الثقافة يكرم أسرة محمد رحيم

أسرة محمد رحيم
أسرة محمد رحيم

انطلق منذ قليل حفل تكريم اسم الراحل محمد رحيم بدار الأوبرا المصرية، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.


وقال الدكتور مدحت العدل في الكلمة الافتتاحية للحفل:"مصر أول دولة تكرم القوى الناعمة ومحمد رحيم كان سببا في أننا نكرم الراحلين ونخلد أعمالهم"


وقال الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة  :" محمد رحيم حالة فنية فريدة، كان مبدعا ذا رؤية مميزة. ويقال إن السيرة أطول من العمر وسيرة محمد رحيم خالدة، وبرغم  رحيل جسده تظل روحه خالدة، وفي هذه الليلة ليلة محمد رحيم نؤكد أن الفن لا يفنى، وبكل حب وامتنان نقول له شكرا يا رحيم علي كل نغمة عزفتها بصدق ستظل دائما معنا

وكرم وزير الثقافة والفنان مصطفي كامل والدكتور مدحت العدل، أسرة الراحل محمد رحيم تقديرا لمشواره الفني، وشهد الحفل عرض آخر أعمال  الملحن الراحل محمد رحيم وهي  أغنية الجيش المنصور.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أحمد هنو وزير الثقافة الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة الدكتور أحمد هنو وزير الدكتور أحمد هنو الراحل محمد رحيم الملحن الراحل محمد رحيم جمعية المؤلفين ثقافة جمعية المؤلفين والملحنين لأوبرا المصرية الأوبرا المصرية الأوبرا المؤلفين والملحنين

مواد متعلقة

زوجة محمد رحيم تنهار بالبكاء في حفل تكريم اسمه بالأوبرا |صور

مقتطفات من مشوار محمد رحيم مع كبار النجوم قبل حفل تكريم اسمه بدار الأوبرا
ads

الأكثر قراءة

عمر كمال يثير الرعب في مران الأهلي بعد مشادة مع أحد زملائه وإصابته بقطع في شريان يده

15 غرزة وإمام عاشور السبب، كواليس مشادة عمر كمال في مران الأهلي

أهداف مباراة ريال مدريد وباتشوكا في نهائي كأس إنتركونتيننتال (فيديو)

موعد تطبيق الزيادة فى فواتير وباقات المحمول

غزيرة ورعدية، الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار غدا الخميس

القبض على فتاة بتهمة قتل ابنة عمها وإخفاء جثتها بـ منور المنزل بدافع الغيرة

إصابة الشناوي تضع الأهلي في ورطة قبل لقاء شباب بلوزداد بدوري أبطال إفريقيا

تراجع جديد في أسعار الذهب قبل قرار أسعار الفائدة الأميركية

منوعات

المزيد

وفاة شاب تونسي متأثرا بحروق خطيرة بعدما أضرم النار في نفسه

ترامب يخطف الأنظار بقصة شعر جديدة

ضحايا محبي الأكل ، نقل تركي مشهور يعاني من السمنة المفرطة للمستشفي

إدراج أفلام مهرجان القاهرة السينمائي ضمن القائمة القصيرة للأوسكار

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الأربعاء 18-12-2024 بالأسواق

سعر القصدير اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 بالبورصات العالمية

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 18-12-2024

أسعار الشوفان في الأسواق مساء اليوم الأربعاء 18-12-2024

المزيد

انفوجراف

خادمة القرآن الكريم لمدة 60 عاما.. قصة الشيخة توحيدة عثمان مع كتاب الله (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المدير في المنام وعلاقتها بمواجهة التحديات وحل المشكلات

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة "قاضي الشريعة" الإمام الشافعي (3 – 5)

تفسير رؤية تمزيق الملابس في المنام وعلاقته بالتخلص من العادات والمواقف القديمة

المزيد
الجريدة الرسمية