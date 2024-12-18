وزير الثقافة يكرم أسرة محمد رحيم

انطلق منذ قليل حفل تكريم اسم الراحل محمد رحيم بدار الأوبرا المصرية، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.



وقال الدكتور مدحت العدل في الكلمة الافتتاحية للحفل:"مصر أول دولة تكرم القوى الناعمة ومحمد رحيم كان سببا في أننا نكرم الراحلين ونخلد أعمالهم"



وقال الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة :" محمد رحيم حالة فنية فريدة، كان مبدعا ذا رؤية مميزة. ويقال إن السيرة أطول من العمر وسيرة محمد رحيم خالدة، وبرغم رحيل جسده تظل روحه خالدة، وفي هذه الليلة ليلة محمد رحيم نؤكد أن الفن لا يفنى، وبكل حب وامتنان نقول له شكرا يا رحيم علي كل نغمة عزفتها بصدق ستظل دائما معنا

وكرم وزير الثقافة والفنان مصطفي كامل والدكتور مدحت العدل، أسرة الراحل محمد رحيم تقديرا لمشواره الفني، وشهد الحفل عرض آخر أعمال الملحن الراحل محمد رحيم وهي أغنية الجيش المنصور.

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