هيثم شاكر يعتذر عن حفل تكريم محمد رحيم بسبب أزمة صحية مفاجئة (فيديو)

وصل منذ قليل السيناريست مدحت العدل رئيس جمعية المؤلفين والملحنين إلي حفل تكريم اسم الراحل محمد رحيم المقام حاليا بدار الأوبرا المصرية.



وأكد مدحت العدل أن مشاركة جميع النجوم في الحفل كانت بمبادرة منهم، مشيرا إلي أن الفنان هيثم شاكر اعتذر عن المشاركة في الحفل، نظرا لتعرضه لأزمة صحية نقل على أثرها للمستشفي.

وأضاف مدحت العدل ان الراحل محمد رحيم له أعماله كثيرة لم تطرح بعد، ومن المفترض طرحها قريبا



ومن المقرر أن يشارك في حفل تكريم اسم الراحل محمد رحيم، كل من الفنان تامر حسني ومحمد محيي ولطيفة وشذى ولطيفة ومحمد ثروت ومي فاروق وهيثم شاكر بالإضافة إلي إيهاب توفيق وسوما.

تكريم محمد رحيم في دار الأوبرا المصرية





وقال الشاعر فوزي إبراهيم في تصريح خاص لـ"فيتو" إن “جميع المطربين المشاركين في مبادرة تكريم اسم الراحل محمد رحيم في دار الأوبرا كانوا سعداء للغاية، وأغلبهم هم الذين طلبوا المشاركة بأنفسهم، وهناك أيضا مطربون لم تجمعهم أعمال مع الراحل، ولكنهم طلبوا أيضا المشاركة في المبادرة”.

وأضاف فوزي: “محمد رحيم يعتبر من عباقرة هذا العصر وكل الجهات اهتمت بشكل كبير بالعمل على إقامة حفل لتكريم اسمه، والمبادرة بدأت من جمعية المؤلفين والملحنين ووزير الثقافة الدكتور أحمد هنو كان مرحب بالأمر دون تردد وتحمس لدعم المبادرة، كل الجهات مهتمة لخروج الحفل بشكل يليق بـ ابن من أبناء مصر الموهوبين والكل بيشهد له أنه علامة هذا الجيل”.

تكريم اسم محمد رحيم





وكان الدكتور مدحت العدل رئيس جمعية المؤلفين والملحنين كشف في وقت سابق عن كواليس مكالمته مع الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية من أجل إقامة حفل تكريم اسم الملحن الراحل محمد رحيم.

وقال مدحت العدل في تصريح خاص لفيتو: “يقام حفل تكريم اسم الراحل محمد رحيم يوم 18 ديسمبر بدار الأوبرا المصرية، وأنا كنت ليس على علم بأن مصطفى كامل نقيب الموسيقيين يريد أن ينظم حفلا لتكريم اسم الراحل هو الآخر”.

وأضاف: "ولما مصطفى كامل عرف أن جمعية المؤلفين والملحنين تنظم حفلا كبيرا لتكريم اسم الراحل محمد رحيم، جمعتنا مكالمة واتفقنا أننا نعمل حفلة واحدة كبيرة".

وعن رأيه في دور مصطفى كامل النقابي، قال مدحت العدل: “مصطفى كامل فنان كبير وفاهم وراجل بيعمل في نقابة المهن الموسيقية خدمات رائعة ولا يوجد خلاف بيننا مطلقا”.

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