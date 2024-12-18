حلا الترك عن سبب غيابها عن الساحة الفنية: "بتقرب إلى الله"

أجابت الفنانة البحرينية حلا الترك على سؤال المتابعين لها على مواقع التواصل الاجتماعي، عن سبب غيابها عن الساحة الفنية هذه الفترة قائلة: بتقرب من ربنا.

خرجت حلا الترك، التي احتفلت مؤخرا بعرض الجزء الثاني من فيلم "سكر" الذي تشارك ببطولته في مهرجان البحر الأحمر السينمائي، في فيديو على حسابها على "سناب شات" أجابت فيه على أسئلة المتابعين.

وقالت حلا في الفيديو ردا على سؤال عن سبب غيابها الفترة الماضية قائلة: "منذ فترة قاعدة اشتغل على نفسي، وأتقرب من رب العالمين.

وأكملت: "ما أفعله أكيد بفضل شخص، هذا الشخص هو اللي شجعني لهذا الطريق، والحمد لله أنا كلي قناعة باللي بعمله".

وكانت الفنانة ماجدة زكي أشادت في العرض الخاص لفيلم "سكر" بالفنانة حلا الترك قائلة: "حلا الترك اكتشاف، مش هقول إنها فنانة شاطرة وعندها حضور، هي بني آدمة متربية ويهمني يكون الفنان ابن ناس، وكانت ملتزمة وبتحبنا كلنا، ولما تقابلني لازم تناديني يا ماما".

وتستكمل حلا حاليا تصوير مشاهدها في فيلم "ساري وأميرة"، الذي تدور أحداثه حول "ساري" و"أميرة" اللذين يبحثان عن كنز أسطوري في "وادي سخيمة" في رحلة مليئة بالمخاطر، ويواجهان الوحوش الخرافية.

"ساري وأمير" بطولة: حلا الترك، وعارفة عبد الرسول، وألكسندر علوم، وأضوى فهد، وسعد النعيمي، وفايز قزق، إخراج الجوهرة آل ثاني.

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